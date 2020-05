‘Verranno a chiederti del tuo paese’, la Pro Loco Supersano lancia un contest fotografico sulle feste patronali

La Pro Loco di Supersano, in collaborazione con l’associazione Pugliarmonica, con il patrocinio di Unpli Puglia, dell’assessorato all’industria turistica e culturale della Regione Puglia e del Comune di Supersano organizza il primo contest fotografico “verrano a chiederti del tuo paese”.

Pro Loco Supersano, intende focalizzare la sua attività su un tema sensibile a molti, ossia, la feste patronali o di quelle legate alla tradizione: da sempre fenomeno attrattivo in ogni paese della regione. In un momento storico particolare segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19 , la, intende focalizzare la sua attività su un tema sensibile a molti, ossia, la salvaguardia delleo di quelle legate alla tradizione: da sempre fenomeno attrattivo in ogni paese della regione.

La pandemia, come è notorio, ha messo all’indice, almeno per il momento, l’organizzazione di appuntamenti che fanno dell’appassionata condivisione civica e della partecipazione di gente il loro punto forte. Tutto sembra essere rimandato a tempi più sicuri. Ma di certo non si resta indifferenti al portato che feste civili e religiose, insieme alle sagre, hanno donato alle comunità della Puglia e del Salento in particolare, diventando momento di attrazione e di promozione.

In attesa che tutto riprenda e ricominci, protagoniste, naturalmente, potranno essere le istantanee realizzate da fotografi professionisti o amatoriali che racconteranno i momenti più significativi delle feste.