Nessun pericolo, la strada era soltanto maestra di vita. La filastrocca di Miriam Perrone

C’è stato un tempo in cui la strada era per davvero maestra di vita. Lì nascevano le amicizie più vere, più sincere. Tra un gioco e l’altro. Non c’erano i pericoli di oggi, racconta Miriam Perrone nella sua filastrocca della domenica. Calzoni corti e via a correre a perdifiato in attesa della chiamata dall’uscio di casa che sanciva l’ora del ritorno.

Che belli li tiempi pi la strata,

ogni tantu passava sirda e ti mminava na vardata.

A du stiane li periculi?

E cu dri causi curti, nu ne sintimme mancu riticuli…

Simu fii te na fiata,

moi l’amicizia ete ‘ncarrata!

Traduzione

Che belli i tempi quando si era in strada

ogni tanto passava tuo padre e ti guardava storto.

Dove stavano i pericoli?

E con quei pantaloni corti non ci sentivamo nemmeno ridicoli.

Siamo figli dei vecchi tempi

adesso l’amicizia è forzata!