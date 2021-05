Le filastrocche salentine non hanno età, strappano un sorriso sempre…a grandi e bambini

Le filastrocche salentine sono delle antiche cantilene tramandate da generazione in generazione. Sono molto di più di parole recitate con una cadenza quasi musicale, sono ricordi d’infanzia che conserviamo gelosamente nel nostro “bagaglio” personale. E spesso hanno anche un volto: quello dei nonni, di zii e delle persone care che, in rigoroso dialetto, cantavano o ripetevano all’infinito queste nenie popolari utilizzate per tenere calmi i bambini piccoli, ma anche per dare un momento di spensieratezza durante il duro lavoro nei campi. Raramente non riuscivano a strappare un sorriso. Tranne non fossero litanie, preghiere tristi e malinconiche.

Filastrocche salentine, una storia che non avrà mai fine

È bello ricordare le filastrocche popolari con quelle parole “dialettali” che spesso non si usano più. E allora ecco alcune intramontabili canzoncine che i nostri “antenati”, pozzi di conoscenza, ci hanno almeno una volta raccontato. E noi che quelle parole dialettali le abbiamo amate, anche quando erano incomprensibili, continuiamo a tramandarle.