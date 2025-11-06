Al Comune di Porto Cesareo quasi 430mila euro per la messa in sicurezza delle infrastrutture

Verrà utilizzato per potenziare la sicurezza delle principali arterie stradali del territorio comunale, riducendo il rischio di incidentalità

Il Comune di Porto Cesareo ha ottenuto un contributo di 428.478,79 euro nell’ambito dei contributi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, relativi all’assegnazione per l’anno 2026.
Il finanziamento è destinato a un intervento di messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti e infrastrutture viarie, finalizzato a migliorare la sicurezza urbana ed extraurbana e a promuovere una mobilità più sostenibile, con una riduzione dell’impatto ambientale e dell’inquinamento dovuto al traffico veicolare.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure regionali per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 21 maggio 2025 e successivo provvedimento dirigenziale n. 687 del 30 settembre 2025.
Il Comune di Porto Cesareo è risultato tra i beneficiari ammessi a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico A.D. n. 355 del 23 maggio 2025, che prevedeva una procedura a sportello in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse regionali.
Il progetto mira a potenziare la sicurezza delle principali arterie stradali del territorio comunale, riducendo il rischio di incidentalità e migliorando la qualità della mobilità locale. Gli interventi prevedono manutenzioni straordinarie, sistemazione del manto stradale, messa in sicurezza dei ponti e delle infrastrutture viarie, nonché l’adozione di soluzioni tecnologiche e ambientali per contenere l’inquinamento acustico e atmosferico.
Il sindaco Silvia Tarantino ha commentato con soddisfazione il finanziamento ottenuto: “Questo intervento rappresenta un passo importante per la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio. Porto Cesareo ha un sistema viario molto sollecitato, specialmente nei mesi estivi, e la messa in sicurezza delle principali arterie era una priorità assoluta. Grazie a questo finanziamento potremo intervenire in modo concreto, migliorando la circolazione, tutelando i cittadini e promuovendo una mobilità più rispettosa dell’ambiente.Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro puntuale e tempestivo che ha consentito al nostro Comune di rientrare tra i beneficiari del contributo regionale. Continueremo a lavorare per intercettare ogni opportunità utile a migliorare le infrastrutture e la qualità della vita dei nostri cittadini.”

