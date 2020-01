Oltre 18mila euro di interventi integrativi per le scuole di Porto Cesareo

“Avremo la possibilità, di usufruire di somme aggiuntive integrative per migliorare la nostra scuola e i servizi resi agli studenti. I lavori saranno intrapresi e ultimati entro la primavera prossima”, con queste parole l’assessore alla Pubblica Istruzione di Porto Cesareo, Silvia Tarantino, commenta l’arrivo di oltre 18mila euro di somme aggiuntive da parte della Regione Puglia per le scuole della località rivierasca.

Il finanziamento fa parte dei Fondi regionali per il diritto allo studio per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni.

Il contributo avrà le seguenti finalità è sarà così distribuito: 546 euro per finanziamenti da destinare a interventi di edilizia/riqualificazione scolastica; 3.436,43 euro per finanziamenti da destinare scuole dell’infanzia paritarie; 5.344,00 euro per finanziamenti da destinare a scuole dell’infanzia statali; e, infine, 4.028,97 di finanziamento integrativo per la mensa da destinare in percentuale agli alunni che usufruiscono della mensa sul totale degli alunni iscritti.

I finanziamenti per gli istituti scolastici si aggiungono a quelli da oltre 110mila euro che la cittadina salentina ha già ottenuto nei giorni scorsi per la pulizia delle zone dove ricadono l’Area Marina Protetta Porto Cesareo, la Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude Del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo” e tre Siti di Importanza Comunitaria.