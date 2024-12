I fumetti del Commissario Mascherpa, divertimento e avventura per aiutare i figli dei poliziotti

Ogni poliziotto sa che la sua missione è essere al servizio dei cittadini.

Accade però che ad avere bisogno di aiuto siano proprio i nostri colleghi. E allora la famiglia della Polizia di Stato ha istituito il fondo di assistenza Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da patologie croniche.

Un modo semplice per sostenere queste famiglie è acquistare uno dei libri del Commissario Mascherpa, editi da Polizia Moderna, il mensile della Polizia di Stato. I ricavi sono interamente devoluti al Fondo.

In tutti i volumi si trovano storie avvincenti in cui il Commissario ed i suoi collaboratori si destreggiano nello sbrogliare intricati casi di polizia nei quali è necessario indagare per ricostruire l’accaduto E arrivare alla verità.

I fumetti sono disegnati dal grande maestro della matita Daniele Bigliardo, storico illustratore di casa Bonelli.

Come acquistarli

Il costo dei volumi dal n. 1 al 6 è di 9 euro ciascuno, in offerta a 50 euro.

Il costo del volume n. 7 è di 12 euro, mentre l’intera collezione (dal vol. 1 al 7) costa 62,00 euro.

Per l’acquisto si dovrà fare un bonifico a favore del Fapps conto gestione Polizia Moderna dell’importo relativo alle copie desiderate all’ IBAN: IT12-V-05034-11701-000000003030

e inviare una e-mail a [email protected] con la ricevuta di versamento specificando i dati e l’indirizzo al quale vuoi riceverlo

Inoltre, si può sottoscrivere l’abbonamento al mensile Polizia Moderna, la rivista della Polizia di Stato, ricca di contenuti e degli episodi de Il Commissario Mascherpa.

Per ogni informazione, consultare il sito della Polizia di Stato