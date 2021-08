Giornata mondiale del cane, “Un buon amico è un regalo che fai a te stesso”

Dal 2004, il 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del cane, per festeggiare quello che da sempre è considerato il migliore amico dell’uomo. Quest’anno più che mai, dopo il boom di adozioni verificatasi nel lockdown del 2020, i principali obiettivi dell’iniziativa sono la sensibilizzazione contro l’abbandono e la promozione dell’adozione di animali senza famiglia.

Si stima che, a livello globale, il numero complessivo dei cani sia di circa 900 milioni e, secondo dati dell’Oms, 200 milioni di essi sarebbero randagi. Nel 2020 il randagismo in Italia, ha registrato circa 76.192 ingressi in canili sanitari, 42.665 in canili rifugio e 42.360 adozioni di cani randagi. Fenomeno questo diffuso principalmente in alcune regioni, dove prosperano colonie di cani randagi e dove gli abbandoni di animali domestici si intensificano nel periodo estivo o in concomitanza con l’apertura della stagione di caccia.

Pet therapy, perchè adottare un cane

Il cane è l’animale per eccellenza definito come “il migliore amico dell’uomo” e sicuramente ci sono buone ragioni per affermarlo. Il rapporto uomo-cane ha origini antiche e a tutt’oggi non smette di dare i suoi benefici, sia fisici che psicologici.

Come dimostrano gli studi scientifici, la compagnia di un amico a quattro zampe migliora l’umore e le relazioni sociali, mantiene il corpo in salute attraverso un costante esercizio quotidiano e riduce lo stress.

Da non dimenticare, inoltre, la pet therapy, la terapia dell’animale da affezione. La scienza conferma che, durante le sedute di pet therapy si riduce l’ansia, si abbassa la pressione sanguigna, la glicemia e il battito cardiaco e, successivamente, aumentano i livelli di cortisolo ed endorfine, ormoni del benessere.