Si celebra la Giornata mondiale vittime della strada, a Lecce due iniziative per sensibilizzare

Un nuovo cartello per la ghost bike di viale Giovanni Paolo II nel punto in cui nel 2021 morì un ciclista leccese e “strisce pedonali umane” in viale Leopardi per proteggere le persone che attraversano la strada, sono queste le due iniziative organizzate domenica 19 novembre in mattinata nell’ambito di “Viva la strada!”, in occasione della Giornata mondiale delle vittime della strada.

All’iniziativa, promossa dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala e dall’associazione Angeli di Quartiere, parteciperà Marco De Matteis, assessore alla Mobilità del Comune di Lecce.

Domenica 19 novembre in 8 città italiane si svolgeranno manifestazioni per celebrare il World RemembranceDay for Road TrafficVictims, la giornata mondiale in memoria delle vittime della violenza stradale, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993. A Roma, Milano, Napoli, Trento, Cagliari, Lecce, Modena, Alessandria centinaia di attivisti e associazioni si mobiliteranno in contemporanea per chiedere strade più sicure per le persone.

Nel capoluogo, il primo appuntamento è alle ore 11 in bicicletta, davanti alla ghost bike di viale Giovanni Paolo II (all’altezza dell’incrocio con via Poli) per appendere due cartelli con il messaggio “La strada è di tutti a partire dal più fragile” per ricordare il ciclista investito e ucciso nel 2021 proprio in quel punto.

Il secondo è previsto per le 11.30 in viale Leopardi all’altezza dell’attraversamento pedonale davanti al rondò dell’incrocio con viale Giovanni Paolo II dove gli attivisti formeranno delle “strisce pedonali umane” per accompagnare l’attraversamento delle persone, in un punto a rischio, teatro di troppi investimenti di pedoni.

I dati degli incidenti stradali

In provincia di Lecce nel 2022 si sono registrati 1.687 incidenti stradali con ben 38 morti e 2.453 feriti. L’eccesso di velocità, la guida distratta e il mancato stop o precedenza sono fra le cause principali degli incidenti mortali, secondo un rapporto curato da Asset. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Polizia Locale sui sinistri nel tessuto urbano,a Lecce nel 2022 si sono registrati 793 incidenti di cui ben 4 mortali, con un sensibile aumento (+15 per cento) rispetto al periodo pre-pandemia (685 nel 2019), con comportamenti degli automobilisti sempre meno rispettosi delle regole del Codice della Strada (sono 146mila soltanto le violazioni rilevate).