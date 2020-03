“Mi manca la normalità, mi mancano i baci e gli abbracci”, il messaggio di speranza di Giuliano Sangiorgi

Baci e abbracci sono – o dovrebbero – essere merce rara di questi giorni a causa della distanza da mantenere: un metro dal prossimo e nessun contatto fisico, se possibile. Nemmeno una stretta di mano, figuriamoci un bacio o un abbraccio, come Italiani e Salentini sono tanto abituati a fare. Sono la nostra normalità, la nostra quotidianità che dobbiamo cambiare, in vista dell’emergenza già in atto e dei possibili scenari futuri.

Il coronavirus sta spezzando il contatto umano e le distanze aumentano sempre di più. Non ci sta il cantante dei Negramaro a vedere la sua, la nostra normalità portata via da tutti. “Voglio i miei amici, voglio tutte le mani addosso e i miei baci, quelli dati a chiunque mi sfidi con un sorriso”, ha scritto sul suo profilo facebook Giuliano Sangiorgi con un post di speranza, per cercare di ritrovare normalità.

“Voglio fare festa e voglio prendere la moto e andare nei posti pieni di gente e guardarla passare, bere, chiacchierare, litigare e poi fare la pace… e anche senza pace fatta mi andrebbe bene, solo casino, il bel casino di sempre… Sono giorni in cui ci mancano cose che credevamo non potessero mancarci mai: la normalità… È così tanto noiosa che non abbiamo paura di perderla”.

“Ma ora è tempo di desiderarla con tutta la bramosia del mondo intero. Mi mancate tutti e mi manca pensare che posso prendere la moto e raggiungervi, ovunque e con chiunque voi siate. Trasformo questa mancanza in buoni propositi, perché sono certo che ci rivedremo tutti in un’esplosione di gioia incredibile e allora voglio farmi trovare pronto… Con tutto l’amore che posso, io vi amo tutti perché tutti siete il mondo in cui voglio vivere”.

Risuonano queste parole scritte su facebook poco prima della diffusione delle decisioni prese dal Governo che hanno letteralmente scatenato il panico e hanno dato inizio ad un ‘esodo’ verso il sud. E si sono aggiunte anche le dichiarazioni di Michele Emiliano subito dopo, che con un’ordinanza ha disposto la quarantena obbligatoria a tutti coloro che tornano in Puglia, con l’invito di non tornare per il bene dei propri cari in Puglia.