Votato il nuovo procuratore capo di Lecce. Si tratta del magistrato salentino Giuseppe Capoccia.

Giuseppe Capoccia è il nuovo Procuratore Capo di Lecce.

Nella mattinata di oggi, si è riunito il plenum del Csm che ha votato a maggioranza con sei astensioni, dopo la proposta del settembre scorso, da parte della Quinta Commissione. Quest’ultima sottolineava: “In quanto al merito è altamente positivo e richiama i pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, ove sono sempre attestati equilibrio, solida preparazione professionale, diligenza e laboriosità”.

E aggiunge: “Il dott. Capoccia ha dimostrato “eccellenti doti di preparazione giuridica, spiccata capacità organizzativa e direttiva, notevoli doti di equilibrio ed encomiabile diligenza nello svolgimento delle proprie funzioni”.

Giuseppe Capoccia, procuratore capo di Crotone, prenderà il posto di Leonardo Leone De Castris, ex procuratore capo a Lecce, che da gennaio si è insediato a Bari, come procuratore generale. Al momento, il procuratore capo facente funzioni è Guglielmo Cataldi.

Per Capoccia si tratterebbe di un ritorno a casa. Dopo avere iniziato la sua carriera a Brindisi è stato per tanti anni a Lecce, come sostituto procuratore. Ed è stato anche applicato alla direzione distrettuale antimafia di Lecce, coordinando delicate operazioni investigative.. Poi, c’è stata la parentesi romana. Capoccia dal 2005 al 2009 ha diretto l’Ufficio studi per le relazioni internazionali dell’Amministrazione penitenziaria e poi, fino al 2010, è stato vice capo dell’Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù. In seguito è tornato a Lecce come sostituto procuratore. Nel 2015 è stato nominato procuratore a Crotone.

Tra i candidati (oltre a Capoccia), c’erano inizialmente anche: Pina Montanaro, procuratore del Tribunale dei minorenni di Taranto; Marzia Eugenia Sabella procuratore aggiunto a Palermo; Angelo Cavallo, procuratore capo di Patti.

Invece, si attende la seduta del plenum per la nomina del nuovo procuratore generale di Lecce. Nell’ottobre scorso, la V commissione del Csm si è espressa all’unanimità in favore di Ludovico Vaccaro, procuratore capo di Foggia.

Difatti, a luglio, Antonio Maruccia, dopo gli otto anni trascorsi a capo della procura generale, è diventato presidente della commissione esaminatrice del concorso in magistratura.

E nel settembre scorso, il magistrato Alberto Santacatterina, è stato eletto dal Csm, il nuovo procuratore aggiunto dopo il posto rimasto vacante, per il pensionamento di Elsa Valeria Mignone.

A novembre, invece, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha votato il magistrato leccese Antonio Del Coco, con 19 preferenze, come nuovo presidente del tribunale. Attualmente, Del Coco riveste il ruolo di presidente della sezione distaccata della Corte d’Appello di Taranto. Invece, 5 preferenze sono andate al magistrato salentino Pietro Baffa, presidente di sezione, ma al Tribunale di Lecce.

Inizialmente, vi erano altri candidati alla presidenza, tra cui anche Anna Rita Pasca, attualmente facente funzioni, dopo il pensionamento, nel novembre scorso, del magistrato Roberto Tanisi.

Intanto, sempre nella giornata di oggi, è stato votato, come nuovo presidente di sezione della Corte d’Appello, il magistrato Carlo Errico.