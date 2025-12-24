Capi di abbigliamento e accessori donati dalla Guardia di Finanza alla Caritas di Otranto

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce hanno donato, alla sede di Maglie della Caritas diocesana Idruntina, oltre 200 capi di abbigliamento e accessori, facenti parte di un sequestro di merce contraffatta ad opera degli uomini della Compagnia di Maglie, in occasione dei servizi posti in essere durante le recenti tradizionali fiere di paese.

L’Autorità Giudiziaria, valutata positiva l’iniziativa avanzata dalle Fiamme Gialle e accertate le condizioni e la corretta custodia della merce che era destinata alla distruzione, ha autorizzato la devoluzione in beneficenza ai cittadini più bisognosi della comunità.

Al termine delle operazioni di consegna, svolte presso la sede della Compagnia di Maglie, il Presidente dell’Ente ha espresso parole di vivo apprezzamento e sincera gratitudine per l’importante iniziativa solidale.

L’attività si inserisce in un più ampio clima di solidarietà, esprimendo la forte vocazione sociale delle istituzioni e la volontà di essere vicini, con gesti concreti, ai cittadini più disagiati, anche attraverso il compimento di iniziative che rafforzano la coesione mediante la condivisione dei propri valori fondanti.

La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti determinano significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.