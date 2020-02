Una nuova sede della Lilt a Monteroni di Lecce, oggi il taglio del nastro

Ancora poche ore e nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio, alle ore 17.30 sarà inaugurata inaugurata, la nuova sede della LILT a Monteroni, per rafforzare la presenza nell’area Nord della provincia di Lecce. Fortemente voluta da volontari operanti nella cittadina, è ospitata in alcuni locali messi a disposizione dalla ASL Lecce, nella Casa della Salute (Poliambulatorio), in Via del Mare, 50.

“Riteniamo esemplare l’esperienza di collaborazione pubblico-privato non profit ormai ultraventennale vissuta nella nostra provincia”, afferma Carmine Cerullo, presidente della LILT di Lecce.

Questa sinergia con l’Istituzione sanitaria pubblica, sollecitata dalla nuova legge sugli Enti del Terzo Settore, è stata resa possibile per il riconoscimento del valore dell’attività che la LILT di Lecce quotidianamente svolge sul territorio a vantaggio di pazienti e cittadini.

E viene a rafforzare una collaborazione di lunga data tra Azienda Sanitaria Locale e l’Associazione, resasi concreta nel corso del tempo con la convenzione per il servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica ai pazienti in fase avanzata di malattia dell’area Centro-Sud della provincia, ma anche con la concessione in comodato d’uso di locali di proprietà di “Via Miglietta” da adibire a sedi della Lega Italiana Lotta ai Tumori.

Presso la struttura di Monteroni, alcuni locali saranno destinati ad ambulatori per assicurare gratuitamente ai cittadini consulenze specialistiche oncologiche. È prevista anche l’attivazione di un Centro AntiFumo (CAF), coordinato dal Dr. Mario Bisconti, nel quale agiranno specialistici pneumologi e psicologi volontari. Saranno inoltre organizzati eventi a carattere divulgativo, con particolare riguardo al tema “ambiente e salute”.

Nel corso del taglio del nastro, dopo i saluti istituzionali del Commissario Prefettizio di Monteroni, Guido Aprea; del Direttore Generale della ASL di Lecce, Rodolfo Rollo e di Carmine Cerullo, Presidente della LILT di Lecce, l’intervento di Costantino Giovannico, Direttore del Distretto ASL di Lecce; Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico della LILT di Lecce, e Giorgio Gerardi, referente responsabile della Delegazione LILT di Monteroni.