Nuove nomine Carabinieri, il tenente leccese Corlianò dal Comando di Brindisi al Nucleo Ecologico di Potenza

Le nuove nomine tra i Carabinieri comportano nuovi assetti non solo a Lecce, ma anche nel resto del Sud d’Italia. Dopo i saluti nel Comando Provinciale di Lecce del Colonnello Zanchi e del Maggiore Paolo Nichilo, nelle ultime ore è giunta anche la notizia della nuova nomina per il leccese Massimiliano Corlilanò, Tenente dell’Arma.

Dopo cinque anni al vertice della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi, il Tenente Corlianò è stato trasferito quale comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Potenza.

L’ufficiale ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1999 quale allievo Carabiniere effettivo e dopo il corso è stato destinato in provincia di Salerno dove ha prestato servizio dal 2000 al 2003. Nell’ottobre di quell’anno vincitore del concorso allievi marescialli, ha frequentato il biennio di studi nelle Scuole dell’Arma di Velletri e Firenze, al termine del quale è stato assegnato nell’anno 2005 presso l’8° Reggimento “Lazio” di Roma, rimanendo in quel reparto sino al 2007, quando è stato trasferito alla Stazione di Roma “Prima Porta” dove è rimasto per cinque anni sino al 2012.

In quell’anno è risultato vincitore del concorso per “ufficiale del ruolo speciale” frequentando il relativo corso presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. Al termine del ciclo di studi è stato trasferito al Nucleo Investigativo di Brindisi al comando della 1^ Sezione dove ha operato per cinque anni.

Corlianò, che nel nuovo incarico avrà competenza areale in tutta la Regione Basilicata, ha conseguito la laurea quale operatore della Sicurezza Sociale, ed è stato insignito della croce di bronzo per anzianità di servizio.

Dalla redazione di Leccenews24.it gli auguri di “in bocca al lupo” al Tenente Massimiliano Corlianò, per il nuovo prestigioso compito.