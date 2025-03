Al via ‘Prevenzione in Comune’, incontri itineranti sugli screening oncologici

Incontri informativi itineranti sugli screening oncologici nei Comuni della provincia di Lecce in cui il Centro screening ha registrato un calo di adesioni.

Si parte il 24 marzo a Bagnolo, poi il 25 a Seclì, il 26 a Minervino, il 27 a San Pietro in Lama, Patù e Sogliano Cavour, per concludere il 28 a Sternatia.

Gli incontri sono aperti anche ai cittadini di altri Comuni e hanno l’obiettivo di incrementare, in termini di risposte, le adesioni dei cittadini al programma organizzato di screening oncologici per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto: screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero: le donne di età compresa fra i 25 ed i 30 anni vengono invitate ad eseguire un Pap test ogni tre anni, le donne fra i 31 e i 64 anni vengono invitate ad eseguire un HPV DNA test ogni cinque anni; screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella: le donne di età compresa fra 50 e 69 anni vengono invitate ad eseguire una mammografia ogni due anni; screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto: donne e uomini di età compresa tra i 50 e i 69 vengono invitati a ritirare un kit in farmacia per eseguire, a casa, un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni.

Gli screening, come gli eventuali successivi esami di approfondimento, sono gratuiti e non richiedono prescrizione del Medico.

Per informazioni: numero verde unico regionale: 800.957773, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mail Centro Screening Oncologici ASL Lecce: [email protected]