“Università e Territorio”, Cisl e Cisl FSur Lecce incontrano i candidati Rettore di Unisalento

“Università e Territorio. Reti per l’equità sociale, il lavoro di qualità, lo sviluppo e l’innovazione”, è questo il titolo dell’incontro, organizzato da Cisl Lecce e la Cisl FSur Lecce, con i candidati alla carica di Rettore dell’Università del Salento. L’evento, si terrà giovedì 26 giugno 2025, alle ore 10.00, presso l’Aula 9 dell’Edificio Donato Valli, in Via Calasso n. 3, a Lecce.

Saranno presenti i candidati Maria Antonietta Aiello, Luigi Melica e Salvatore Rizzello, che avranno l’opportunità di confrontarsi con Cisl Lecce, Fsur Cisl Lecce e la comunità universitaria sui temi cruciali per il futuro dell’Ateneo e del territorio salentino.

L’incontro sarà introdotto da Giovanni Candela, Segretario Cisl Fsur Lecce e componente del Senato Accademico dell’Università del Salento. La moderazione sarà affidata a Maria Eugenia Vardaguer, componente di Segreteria della Cisl Fsur Puglia. Le conclusioni saranno a cura di Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce.

Il confronto e il dibattito saranno incentrati sui temi dirimenti per la crescita dell’Ateneo secondo una logica inclusiva, di innovazione e di reciprocità con il territorio.

In particolar modo saranno attenzionati i temi relativi a: Diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati; Politiche di inclusione e accoglienza per studenti e personale con disabilità; Valorizzazione delle competenze del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e potenziamento dei lettori di madre lingua; Miglioramento dell’occupabilità dei laureati di Unisalento e creazione di lavoro di qualità sul territorio; Sostegno alla formazione continua e all’aggiornamento delle competenze, anche tramite master, dottorati e percorsi post-laurea, per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale e globale; Promozione di una governance partecipata e rappresentativa, che coinvolga tutte le componenti della comunità universitaria (studenti, personale tecnico-amministrativo, ricercatori, docenti, dottorandi, specializzandi) e Innovazione didattica e promozione di percorsi interdisciplinari su temi chiave come cambiamento climatico, equità sociale e sviluppo nell’ ottica dell’ importante sostegno che Unisalento sarà in grado di fornire al territorio nella transizione generata dall’Intelligenza Artificiale.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione fondamentale per approfondire le visioni e i programmi dei candidati Rettore, al fine di garantire un futuro prospero e inclusivo per l’Università del Salento e per l’intera comunità.