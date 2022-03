Legalità e giustizia, gli studenti incontrano il Giudice Pietro Baffa per parlare di processo penale

Si è tenuto ieri l’incontro-dibattito con il Giudice Pietro Baffa, Presidente delle sezioni penali del Tribunale di Lecce e della Corte d’Assise di Lecce, che ha incontrato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Meucci di Casarano. L’evento, ospitato dalla scuola salentina, è stato realizzato grazie all’adesione fortemente voluta dalla Dirigente Prof.ssa Concetta Amanti e dal dipartimento di discipline giuridiche dell’Istituto Meucci diretto dalla Prof.ssa Luisa Crusi al progetto concorso “LEX GO”. Si tratta di un progetto di educazione e formazione alla legalità e ai valori della giustizia, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati a seguito del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione.

Tema dell’incontro-dibattito è stato il processo penale, sia nelle fasi delle indagini preliminari che in quella dibattimentale, con particolare attenzione a tematiche che possono interessare direttamente i minori, come l’imputabilità del soggetto che ha compiuto i 14 anni, la connivenza o favoreggiamento in occasione di reati commessi da altri minori, il download di prodotti multimediali. Numerose domande degli studenti hanno posto l’attenzione su altri argomenti, tra i quali la tutela delle vittime di abusi sessuali ovvero gli atti di stalking e maltrattamenti.

La legalità è una scelta coraggiosa, e il coraggio di “saper scegliere”, anche rischiando l’impopolarità, non può essere quello di un eroico dirigente, un eroico docente o perfino un eroico allievo. È evidente che in questa scelta c’è tutta la sfida, la cui vittoria è il risultato di un gioco di squadra. In questa squadra ci sono tutti, docenti, allievi, istituzioni, ognuno nel proprio ruolo, uniti per vincere la seduzione dell’illegalità.