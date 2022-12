Messa in sicurezza della 275, il Prefetto Rotondi incontra il Commissario Straordinario

Lo aveva annunciato martedì scorso nel corso dell’incontro con i giornalisti: “Bisogna fare di tutto per ridurre il tasso di incidentalità e quei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini A tal proposito a breve incontrerò il Commissario Straordinario che si occupa dei lavori di messa in sicurezza della Strada Statale 275”.

Detto fatto!!! A pochissimi giorni dal 5 dicembre, giorno in cui si è insediato, Luca Rotondi, nuovo Prefetto di Lecce, ha incontrato l’ing. Vincenzo Marzi, Commissario Straordinario del Governo per la Maglie-Leuca, allo scopo di fare il punto sull’iter dei lavori.

Marzi, nel corso del colloquio, ha dapprima ripercorso le tappe fondamentali dell’attività svolta fino a oggi e, una volta terminato, ha confermato come le procedure siano in avanzato stato di attuazione. A seguito dell’approvazione del progetto definitivo, infatti, si procederà a bandire le procedure a evidenza pubblica entro il mese di aprile, in linea con le direttive dell’Esecutivo, anche grazie alla sinergia con la Regione Puglia e i comuni interessati.

“Apprezzo la complessa attività posta in essere al fine di garantire la realizzazione celere di un’infrastruttura strategica per il Salento”, ha affermato Rotondi.

“Da parte mia, posso assicurare la più totale disponibilità della Prefettura a ogni forma di supporto ritenuta utile”