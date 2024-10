Il Sindaco Adriana Poli Bortone, incontra il neo Prefetto Manno

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha accolto, nella serata di ieri, a Palazzo Carafa, il neo prefetto Natalino Domenico Manno, per porgere il benvenuto della Città di Lecce.

Il sindaco ha dato al rappresentante del Governo la disponibilità ad affrontare insieme le tematiche più importanti per la collettività. In particolare ha insistito sugli aspetti della sicurezza nelle zone sensibili della città, davanti alle scuole, in prossimità dei monumenti quali, per esempio, piazza Italia.

E’ stato fatto riferimento al completamento del Protocollo per la sicurezza come anche ad un sistema più capillare di videosorveglianza ma pure ai rapporti con la vigilanza privata. Un accenno anche alla situazione della comunità Rom.