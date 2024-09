Infermieri in sciopero a Lecce, la carenza di personale mette a rischio l’assistenza sanitaria

Gli infermieri della Asl di Lecce, assunti a tempo determinato con il concorso unico regionale, scendono in piazza per protestare contro l’imminente scadenza dei loro contratti e per chiedere una proroga urgente. La grave carenza di personale infermieristico in tutti gli ospedali e i presidi territoriali della provincia rischia di compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria fornita ai cittadini.

La protesta del sindacato FSI-USAE

Il sindacato Fsi-Usae ha proclamato lo stato di agitazione e ha organizzato un sit-in davanti alla sede della Direzione Generale della Asl di Lecce. Secondo l’organizzazione sindacale, la scadenza dei contratti di circa 80 infermieri metterà a dura prova le strutture sanitarie leccesi, già alle prese con una cronica carenza di personale.

“La mancanza di infermieri è un problema serio e diffuso in tutta la provincia di Lecce – spiega il Segretario Generale di Fsi-Usae Puglia, Franco Perrone – e rischia di peggiorare ulteriormente con l’attivazione dei nuovi servizi territoriali previsti dalla riforma sanitaria”.

Le richieste degli infermieri

Gli infermieri chiedono alla Direzione Strategica della Asl di Lecce di prorogare i loro contratti di lavoro per un ulteriore anno, al fine di garantire la continuità assistenziale e di far fronte alle nuove esigenze organizzative.

“La proroga degli incarichi temporanei è l’unica soluzione possibile per evitare un collasso del sistema sanitario leccese – affermano dal sindacato – e per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria di qualità”.

Le conseguenze della carenza di personale

La carenza di personale infermieristico ha gravi ripercussioni sulla qualità dell’assistenza sanitaria. I pazienti sono costretti a subire ritardi nelle cure, un aumento del rischio di errori medici e un peggioramento delle condizioni di lavoro per il personale in servizio.

“La situazione è insostenibile – denunciano gli infermieri – e richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni”.

Le aspettative dei cittadini

I cittadini salentini guardano con preoccupazione alla protesta degli infermieri. La carenza di personale sanitario è una questione che li riguarda da vicino e chiedono alle istituzioni di trovare una soluzione rapida ed efficace.

Cosa accadrà ora?

Al termine del sit-in, gli infermieri chiederanno un incontro urgente con la Direzione Strategica della Asl di Lecce per discutere le loro richieste. Si attende di sapere quali saranno le decisioni dell’azienda sanitaria e se si troverà una soluzione per evitare un ulteriore peggioramento della situazione.