Ciao ciao alla prenotazione online: da lunedì accesso libero ai parchi della città

Il periodo di transizione è finito: da lunedì non sarà più necessario prenotarsi telematicamente per accendere ai grandi parchi della città di Lecce. Ad annunciarlo, con un post pubblicato su Facebook, è stato il sindaco Carlo Salvemini che ha ‘salutato e rigraziato’ il sistema di prenotazione via web varato lo scorso 18 maggio.

“In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – spiega il Primo Cittadino – l’ultimo decreto firmato dal presidente Conte mantiene il divieto di assembramento in parchi e giardini pubblici. Vigileremo comunque sull’affollamento di questi luoghi e – quando per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’uso della mascherina – anche all’aperto, nelle situazioni nelle quali è necessario”.

In vigore per meno di un mese, la prenotazione online ha raccolto 6mila adesioni (circa 200 al giorno in uno spazio complessivo di 210mila metri quadri) per gli accessi alla Villa Comunale, al Parco Belloluogo e al Campo Montefusco di Santa Rosa. Un sistema innovativo, ma che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno per via di una presunta scarsa ottimizzazione dei grandi spazi verdi.

“In questo periodo l’utilizzo della piattaforma ci ha dato modo di gestire ordine e sicurezza – chiosa Salvemini. Ringrazio la Protezione Civile e il personale Lupiae che hanno collaborato al contingentamento degli accessi e la piattaforma ParkforFun che ha curato la parte tecnologica”.

Da lunedì 15 giugno, quindi, cancelli aperti, vigilanza interna e nuovo orario valido fino a fine agosto. Nel dettaglio: