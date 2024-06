Inps Casarano, verso il ritorno della filiale provinciale? Il Comitato Provinciale Inps di Lecce apre un percorso importante

Un segnale di attenzione concreto per il territorio salentino arriva dal Comitato Provinciale Inps di Lecce, e dal suo presidente Massimo De Giorgi, che hanno scelto di svolgere la seduta di martedì 25 giugno a Casarano. Un’iniziativa simbolica che rappresenta il primo passo verso un obiettivo ambizioso: il ritorno della sede Inps di Casarano a filiale provinciale di tipo dirigenziale. Sin dal suo insediamento, avvenuto il 17 gennaio scorso, il Comitato Provinciale Inps Lecce si è posto questo ambizioso traguardo.

Un territorio strategico da potenziare

L’Inps di Casarano serve un bacino di 300mila abitanti distribuiti in 35 comuni, con circa 34mila aziende e 37mila lavoratori autonomi. Numeri che evidenziano la strategicità di questa sede per l’intero Salento.

Potenziare la sede significa invertire la rotta rispetto al passato, quando, a partire dal 2011, si è assistito a un depotenziamento progressivo, con la perdita di ispettori di vigilanza, del Centro Medico Legale, dell’Economato e della Ragioneria, e del Coordinamento delle Agenzie di Tricase e Gallipoli.

Un’inversione di rotta necessaria per il bene del territorio

La scelta del Comitato Provinciale Inps di Lecce di tenere la seduta a Casarano è un segnale chiaro della volontà di invertire questa rotta.

L’obiettivo è duplice:

– Rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini, soprattutto quelli più fragili, che non dovrebbero essere costretti a recarsi a Lecce per usufruire di servizi che potrebbero essere erogati a Casarano stesso;

– Valorizzare l’alta professionalità degli operatori della sede di Casarano, garantendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per offrire un servizio efficiente e di qualità.

Un obiettivo condiviso per lo sviluppo del Salento

Il Comitato Provinciale Inps è fiducioso che questo obiettivo, così condiviso, possa raccogliere adesioni a tutti i livelli. La qualità dei servizi resi ai cittadini è infatti fondamentale per lo sviluppo del territorio salentino, e l’Inps di Casarano può giocare un ruolo chiave in questo processo.

Un’iniziativa da seguire con attenzione

L’iniziativa del Comitato Provinciale Inps di Lecce è da seguire con attenzione. Il ritorno della sede di Casarano a filiale provinciale rappresenterebbe un passo importante per il Salento, garantendo ai cittadini un accesso più facile e veloce ai servizi Inps e favorendo lo sviluppo del territorio.

Potenziamento dei servizi Inps a Casarano, Federaziende chiede un intervento immediato

Anche la Presidente di Federaziende, Simona De Lumè, lancia un accorato appello per il potenziamento dei servizi presso la sede Inps di Casarano.

L’importanza strategica della sede INPS di Casarano

L’incontro, tenutosi martedì 25 giugno presso la sede di Via Agnesi (Contrada Pigna), come detto, ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’ Inps di Casarano per il territorio salentino.

La richiesta di un potenziamento

Federaziende e De Lumè sottolineano l’urgente necessità di un potenziamento dei servizi offerti dalla sede Inps di Casarano. L’attuale situazione, caratterizzata da un progressivo declassamento della sede, rischia di creare notevoli disagi per i cittadini, soprattutto per i più fragili come anziani e persone disabili, che potrebbero essere costretti a spostarsi a Lecce per usufruire dei servizi necessari.

Un appello per un servizio di qualità

L’obiettivo, come ribadito da De Lumè, è quello di garantire a tutti gli utenti un servizio INPS di qualità, efficiente e tempestivo. Questo significa:

– semplificazione delle procedure;

– riduzione di tempi di attesa e burocrazia;

– maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e delle imprese;

– lotta all’illegalità e alla concorrenza sleale.

Valorizzare la collaborazione

Per raggiungere questi obiettivi, Federaziende e De Lumè propongono di valorizzare e qualificare la collaborazione con la rete di interlocutori del territorio, tra cui enti pubblici e privati, istituzioni, patronati, intermediari e soggetti della rappresentanza collettiva.

Un impegno per il futuro del Salento

Il potenziamento della sede Inps di Casarano rappresenta un passo fondamentale per il futuro del Salento. Un investimento che garantirebbe un servizio migliore ai cittadini, alle imprese e al territorio in generale.

La nota di Confcommercio Lecce

“Abbiamo fortemente condiviso all’interno del Comitato questa scelta – dichiara il Direttore di Confcommercio Lecce e vicepresidente del Comitato provinciale INPS Federico Pastore – che è tanto simbolica quanto strategica per i cittadini e per il sistema d’impresa. Il territorio della provincia di Lecce, come sappiamo, ha una sua peculiarità in termini di estensione territoriale e di parcellizzazione dello stesso in quasi un centinaio di comuni, per lo più di piccole dimensioni. Casarano già esercita sul territorio un ruolo di hub strategico in termini di servizi pubblici, commerciali e produttivi: sarebbe pertanto importante che anche l’INPS attraverso la propria agenzia territoriale si riconfiguri come presidio forte su tutta l’area del Basso Salento”.