Tribunale di Lecce. Si è insediato il nuovo presidente, dopo il voto del Csm

Il nuovo presidente del Tribunale di Lecce si è insediato questa mattina dopo il voto di novembre espresso dal plenum del Csm. Antonio Del Coco, 64ene leccese, prende il posto lasciato vacante da Roberto Tanisi (dopo il pensionamento) e retto in questi mesi da Anna Maria Pasca.

Presso l’aula magna “Vittorio Aymone” della Corte di Appello del tribunale di viale de Pietro, si è tenuta la cerimonia (presieduta dalla collega Bianca Todaro), ed alla presenza in platea del nuovo procuratore capo, Giuseppe Capoccia che si insedierà a breve.

Il primo intervento è stato quello del Procuratore capo facente funzioni, Guglielmo Cataldi, che ha tracciato un profilo di Del Coco, caratterizzato dalle seguenti qualità: “Autonomia, indipendenza, coraggio, rispetto e capacità di assumere le decisioni in maniera serena, anche sotto pressione”. Sottolineando poi, rivolgendosi al nuovo presidente: “Dovrai affrontare una serie di sfide e la trasformazione del processo telematico, con l’esigenza di avere una giustizia veloce e rapida”.

Sono intervenuti alla cerimonia, il presidente della Corte di Appello, Roberto Carrelli Palombi che ha affermato: “Antonio ha lavorato fino all’ultimo dopo aver dismesso il ruolo di presidente di funzione a Taranto ed è stato consigliere della Corte di Appello per dare una mano nello scrivere i provvedimenti”.

Ed il presidente dell’Ordine degli avvocati di Lecce, Antonio De Mauro ha dichiarato: “Troverai una classe forense leale per risolvere i numerosi problemi che si proporranno e ci sarà un riconoscimento reciproco di parità delle funzioni. Sono convinto che sarai in grado di organizzare bene l’ufficio e voglio darti un caloroso benvenuto”.

Ha preso la parola anche il procuratore generale facente funzioni, Giovanni Gagliotta che ha detto: “Antonio Del Coco è una persona concreta, capace di trovare le soluzioni giuste per dirigere al meglio l’ufficio”.

Nel suo intervento, l’ex presidente del tribunale, Roberto Tanisi ha affermato: “Antonio dovrà fare un lavoro differente, perché negli ultimi tempi il ruolo di presidente si è burocraticizzato e non bisogna dimenticare di essere un giudice quando si dirige un tribunale”.

La Dirigente del Tribunale, Alessandra Scrimitore ha infine affermato: “Consegniamo al nuovo presidente un tribunale che ha superato molte inefficienze dal punto di vista amministrativo”.

Ed ha poi preso la parola il presidente Del Coco che ha esordito, affermando: “Ho speso una vita per questo mestiere. Non posso che dare tutto, come ho sempre fatto, per questo nuovo incarico”.

Il presidente ha proseguito, affermando: “La mia fortuna professionale è dovuta agli incontri che ho avuto con altri colleghi. Ho imparato ad ascoltare tutti ed ho appreso dalla mia esperienza che dietro ogni vicenda giudiziaria c’è un lato umano da considerare”.

Ed ha continuato: “Io sono appena tornato a casa e mi sono permesso di non fare un discorso istituzionale”. Ed ha concluso: “Il mio obiettivo è una giustizia sostenibile per uffici e operatori. E sarà importante l’aiuto di tutti”.