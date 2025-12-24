Al “Vito Fazzi” eseguito un intervento chirurgico di tumore al seno su una donna 101enne

La cura che non conosce età, una donna di 101 anni è stata operata con tecnica mini-invasiva per carcinoma mammario dall’équipe di Chirurgia senologica nell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

La donna rappresenta un esempio straordinario di collaborazione tra la volontà del paziente e le moderne possibilità della chirurgia senologica in Asl Lecce. Affetta da un tumore della mammella in fase ulcerata, la paziente, ben orientata e determinata, ha espresso con chiarezza la sua volontà: chiedere un intervento chirurgico per affrontare la neoplasia.

Nonostante l’età avanzata le condizioni cliniche e cognitive valutate multidimensionalmente sono state considerate adeguate per affrontare un percorso chirurgico, nel pieno rispetto dei suoi desideri. È stata quindi programmata una mastectomia subtotale, eseguita con successo in anestesia loco-regionale con paziente sveglia, una tecnica anestesiologica che ha minimizzato i rischi operatori e favorito il rapido recupero.

L’intervento, eseguito dall’equipe di chirurgia senologica formata da Salvatore Tondo e Arturo Baglivo del Dipartimento di Chirurgia generale e specialistiche diretto da Marcello Spampinato, è perfettamente riuscito e il decorso post-operatorio è stato soddisfacente, tanto che la paziente è stata dimessa il giorno dopo l’intervento.

La signora è stata presa in carico dalla Breast Unit aziendale – percorso di presa in carico totale delle pazienti con tumore al seno – che continuerà ad accompagnarla nel percorso di controllo e follow-up, assicurandole assistenza completa e personalizzata.

“Questa storia è un messaggio di speranza e di umanizzazione delle cure, che dimostra, oltre al valore di un modello organizzativo come quello della Breast Unit, come, con un approccio cauto ma non rinunciatario, sia possibile rispondere alle esigenze di ogni paziente, a qualsiasi età” ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.