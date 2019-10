Io Non Mollo Day: a Martano, musica fa rima con cuore. Obiettivo, sostenere per non mollare

Tutto pronto per la grande gara di solidarietà messa in moto dall’Associazione “Io Non Mollo”, di Martano, nata per creare una rete in sostegno alle persone colpite da patologie tumorali e alle loro famiglie.

Domani, 13 ottobre, una lunga giornata dedicata alla musica accompagnerà la raccolta fondi per l’acquisto di un importante dispositivo medico destinato ad alleviare alcuni effetti collaterali della chemioterapia.

Grandi dal cuore grande

Ancora una volta, tanti volti noti della musica salentina (e non solo, ndr) hanno aderito ad un progetto sociale e si esibiranno gratuitamente per dare il proprio contributo.

Saliranno sul palco, come in una grande Jam, i Sud Sound System, Io Te e Puccia, La Municipàl, Cesko, Inoki Ness, Paco Carrieri, Tekemaya, Osvaldo, Ties, Inude, Random Chickens, i Folkalore.

E poi la gara Special Stage con Accasaccio, Killo, Moinè, Turco e il Dj-Set con il collettivo di Dj Tom&Clap.

“Io Non Mollo Day”: poche parole e tanto spettacolo. Musica e cuore si fonderanno, infatti, per dare vita ad una imperdibile kermesse musicale che si svolgerà nell’ambito della 30esima Sagra de la Volìa Cazzata.

L’importanza di fare rete

L’evento è organizzato dall’Associazione “Io Non Mollo” in collaborazione con l’Associazione Cosimo Moschettini – Sagra de la Volìa Cazzata, Officine Buone Onlus, TT Events, Molli Arts Live.

Una rete di collaborazioni che si è rivelata nodale per programmare e realizzare “Io Non Mollo Day”. Fondamentale quanto indispensabile sarà poter allargare questa rete per innescare un circolo virtuoso e rafforzare così il messaggio di “Io Non Mollo”, messaggio chiaro che è già nel nome dell’Associazione presieduta dall’imprenditore Paolo Perrotta.

Il programma

Domani, 13 ottobre, si inizierà alle ore 13.00 con il pranzo di beneficenza che si svolgerà sul Largo Primo Maggio, nei pressi della tendostruttura che ospita la XXX edizione della Sagra de la Volìa Cazzata.

I biglietti per partecipare al pranzo di beneficenza si possono acquistare contattando il num. 371 3043535 o scrivendo a info@iononmollo.eu.

Alle ore 15.00, lo Special Stage che vedrà in gara Accasaccio, Killo, Moinè, Turco e alle ore 18.00 il Dj-set con Tom&Clap.

Alle 21.00, il grande concerto finale con i Sud Sound System, Io Te E Puccia, La Municipàl, Cesko, Paco Carrieri, Inoki Nes, Tekemaya, Osvaldo, Ties, Inude, Random Chickens e i Folkalore.

La manifestazione è supportata da Molly Arts Live e la direzione artistica dell’evento è a cura di Titti Stomeo.

Special Stage è un format “Buono” ideato da Officine Buone, l’organizzazione di volontariato onlus con sede principale a Milano, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori.

Officine Buone realizza format innovativi e progetti di volontariato in cui i giovani sono protagonisti. Il progetto di punta si chiama Special Stage ed è una rassegna musicale permanente realizzata da giovani musicisti negli ospedali italiani. I giovani musicisti si esibiscono con piccole performance nelle corsie ospedaliere e ai pazienti e a tutti quelli che si trovano in ospedale è dato il compito di votare le esibizioni attraverso le schede voto distribuiti dai volontari. Al format Special Stage hanno partecipato già oltre 300 giovani musicisti e oltre 60 tra i migliori artisti italiani come: Ornella Vanoni, Caterina Caselli, Malika Ayane, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Dario Brunori, Francesco Sarcina e tantissimi altri.

A Martano si sfideranno in una gara canora quattro gruppi di giovani musicisti talentuosi del territorio: Accasaccio, Killo, Moinè e Turco. Il vincitore della sfida andrà di diritto a Milano per partecipare alle successive selezioni.

Io Non Mollo – L’Associazione

L’Associazione “Io Non Mollo”, presieduta da Paolo Perrotta, nasce dalla volontà di un gruppo di amici, accomunati dalla battaglia contro il cancro, di dare sostegno a chi è colpito dalla malattia.

“Io Non Mollo” nasce dalle esperienze condivise di paure, di ansie e di speranze, di domande indugiate e di risposte attese; su queste esperienze si realizza l’esigenza di testimoniare quanto sia importante il supporto psicologico non solo per i malati ma anche per le loro famiglie. Una diagnosi di cancro, infatti, sconvolge la vita del paziente e quella dei suoi cari. Il percorso di cura interessa emotivamente entrambi. Le informazioni sulla malattia, l’accettazione e l’elaborazione della stessa, le cure lunghe e talvolta invalidanti, necessitano indubbiamente di un supporto psicologico appropriato.