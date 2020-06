57 persone distintesi durante l’emergenza nominate Cavaliere della Repubblica, tra loro una stilista salentina

Dall’infermiera di Cremona che crollò stremata tra un turno di lavoro e l’altro, al rider che ha comprato mille mascherine per la Croce Rossa a Torino fino alla preside dello Zen di Palermo che ha organizzato una raccolta di vecchi pc per i suoi studenti, sono alcune delle 57 persone che, nel corso dell’emergenza coronavirus, si sono particolarmente distinte e alle quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di rendere loro omaggio conferendogli la carica di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Quelle sopra menzionate sono persone di cui maggiormente hanno parlato le cronache, ma sono tante personalità di cui non hanno parlato gli organi di informazione che un grande contributo hanno dato durante la pandemia.

Tra queste anche Irene Coppola, stilista gallipolina destinataria di una delle onorificenze da parte del Capo dello Stato per aver realizzato, a sue spese, migliaia di mascherine, aiutando una associazione per persone sorde inventando un dispositivo di protezione individuale trasparente per leggere il labiale.

“Questa è una grande notizia per la città di Gallipoli – commenta il Sindaco della ‘Città Bella’, Stefano Minerva.

A dimostrazione del grande cuore dei gallipolini, Irene è per noi l’emblema della generosità. La città si unisce in una grande, unica gioia: dopo l’ufficialità sul sito della Quirinale, siamo tutti orgogliosi della nostra concittadina che ci rappresenta nello scenario nazionale. Il suo cuore grande ha avuto la riconoscenza che meritava; per questo motivo anche il Comune di Gallipoli non mancherà nel consegnarle una targa simbolica”.