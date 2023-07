A Nardò ultimi giorni per iscriversi ai servizi di trasporto e refezione scolastici

A Nardò, ultimi giorni per le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica, pre-post scuola per l’anno scolastico 2023/2024. C’è tempo, infatti, sino a lunedì 10 luglio.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, le domande devono essere presentate online accedendo a Spazio Scuola. Allo stesso link è disponibile il testo integrale dell’avviso. Le domande pervenute dopo il 10 luglio potranno essere accolte solo qualora ci sia disponibilità di posti residui sugli scuolabus.

Anche per quanto riguarda la refezione scolastica le domande devono essere compilate online. È necessario compilare la domanda solo nel caso di prima iscrizione dell’alunno al servizio e nel caso di nuova iscrizione a seguito di rinuncia al servizio negli anni scolastici precedenti. Chi è già iscritto e intende continuare ad usufruire del servizio, non deve compilare la domanda. Per la compilazione si dovrà accedere al link apposito. Anche in questo caso, allo stesso indirizzo è disponibile il testo integrale dell’avviso.

La compilazione online è prevista, infine, anche per il pre-post scuola.

Il termine per la presentazione, come detto, è il 10 luglio (le domande presentate dopo potranno essere accolte solo qualora ci sia disponibilità di posti residui). Per la compilazione si dovrà accedere anche in questo caso a Spazio Scuola. Allo stesso link è disponibile il testo integrale dell’avviso.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Istruzione dal lunedì al venerdì ai numeri di telefono 0833 838426/427 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].