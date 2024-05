Mostra d’arte e cultura della prevenzione del tumore al seno. ‘La vita novart’ ospita un convegno

‘Dialogo sul tumore al seno, l’importanza della prevenzione‘. È questo il titolo del convegno che si svolgerà a Lecce venerdì 17 maggio 2024, alle ore 18.00, presso Galleria Maccagnani, in Corso Vittorio Emanuele. Dopo i saluti del Direttore Generale della Asl di Lecce, Stefano Rossi e della Presidente di Andos Lecce, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, Antonia Ferilli, seguiranno gli interventi di:

– Antonio Carriero, senologo presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce;

– Ilaria Mancarella, senologa presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce;

– Giuseppe Cairo, oncologo presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce;

– Marianna Puglisi, psicologa clinica e psicoterapeuta.

L’evento si inserisce nella programmazione 2024 di ‘#LaVITANOVArt‘ che apre a Lecce la quarta stagione del suo percorso artistico. Un percorso che ha avuto inizio domenica 12 maggio alle ore 18.00 e che si concluderà il 30 maggio.

‘I CORPI CHE CI ABITANO arte|chimica‘, è il tema della Mostra di Arte Contemporanea e non solo ospitata nella Galleria Maccagnani.

Incorporare la prevenzione del tumore al seno nelle mostre e nelle rassegne culturali è per davvero un passo verso la consapevolezza e la salute.

Le mostre e le rassegne culturali rappresentano piattaforme significative per promuovere la consapevolezza sulla salute e sensibilizzare il pubblico su questioni importanti. Tra queste, la prevenzione del tumore al seno emerge come un tema cruciale che merita attenzione in questi contesti. Incorporare eventi dedicati alla prevenzione del tumore al seno all’interno di mostre e rassegne culturali può avere un impatto significativo sulla salute e sul benessere delle persone.

Grazie alla loro natura inclusiva e accessibile, le mostre e le rassegne culturali attraggono una vasta gamma di partecipanti, offrendo un’opportunità unica per educare il pubblico sulla prevenzione del tumore al seno.

Promozione dello Screening

Parlare di screening del tumore al seno all’interno delle mostre e delle rassegne culturali può incoraggiare le persone a sottoporsi a controlli regolari.

Le mostre e le rassegne culturali possono anche fornire uno spazio sicuro per affrontare le preoccupazioni e le paure legate al tumore al seno. Attraverso workshop, incontri con esperti e testimonianze, è possibile offrire supporto psicologico e informazioni utili su come affrontare la malattia, gestire il trattamento e trovare risorse di supporto.

Coinvolgere attivamente la comunità locale e gli advocate della salute nelle mostre e nelle rassegne culturali può amplificare l’impatto delle iniziative di prevenzione del tumore al seno. Collaborare con organizzazioni locali, gruppi di supporto e professionisti sanitari può aumentare la credibilità delle informazioni fornite e favorire un dialogo aperto sulla salute del seno.

Oltre alla prevenzione primaria attraverso la consapevolezza e lo screening, le mostre e le rassegne culturali possono anche promuovere uno stile di vita sano, che è fondamentale nella prevenzione del tumore al seno.