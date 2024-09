“Archeologi per un giorno”, all’Abazia di Cerrate un laboratorio per bambini

Si svolgerà domenica 29 settembre, presso l’Abazia di Cerrate, l’iniziativa denominata “Archeologi per un giorno“.

Gli esperti dell’Associazione Vivarch guideranno i bambini a vivere in prima persona le fasi più importanti del lavoro dell’archeologo e riportare così “in vita” un pezzo del passato.

Dopo una breve introduzione teorica allo scavo stratigrafico, i partecipanti, muniti degli strumenti del mestiere (guanti, secchio, cazzuola e scopino e di schede di unità stratigrafica) si cimenteranno in uno scavo archeologico simulato, in un’area appositamente predisposta nel parco esterno del complesso abbaziale. L’attività di simulazione ripercorre la vita del reperto dal momento del ritrovamento fino allo studio in laboratorio.

Gli adulti/accompagnatori potranno visitare il complesso abbaziale durante il laboratorio.

Informazioni

Biglietti

Ingresso e laboratorio bambino: archeologi per un giorno

Intero: € 15,00 (valido per 1° bambino/figlio)

Iscritti FAI: € 12 (valido per bambino Iscritto FAI e a partire anche dal 2° figlio)

Ingresso adulto/genitore:

Intero: 8,50

Iscritto FAI: € gratuito

Contatti