Lavori per migliorare il servizio, disagi per otto ore a Ortelle

Per permettere alcuni ‘interventi’ per migliorare il servizio nel Comune di Ortelle, Acquedotto Pugliese annuncia possibili disagi che, al massimo, dureranno otto ore. La data che i cittadini devono segnare in rosso sul calendario, per non farsi trovare ‘impreparati’ o evitare spiacevoli sorprese è quella del 5 marzo 2018.

I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche all’interno di un partitore della condotta Pertusillo, diramazione Ortelle. Per questo, l’erogazione idrica sarà interrotta dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Per otto ore, come detto.

Non tutti dovranno fare conti con i disagi che saranno avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. In ogni caso meglio preventivare che alla ripresa dell’erogazione si potranno verificare turbative nella regolare distribuzione idrica dell’intero abitato.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Chiunque voglia saperne di più può chiamare il numero verde 800.735.735, consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”) o i social: la pagina Facebook ufficiale o l’account Twitter @AcquedottoP

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter "myaqpaggiorna".