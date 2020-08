Le serre, le “montagne del Salento”. Viaggio fra le altezze e i dirupi

La geografia non concorda sulle fasce altimetriche. Secondo una convenzione la collina comincia già ad appena 100 metri sul livello del mare, per altre è pianura fino ai 200 metri di altitudine. Se accettiamo la seconda tesi la provincia di Lecce avrebbe il 100 per 100 del suo territorio pianeggiante.



Ciò non toglie però che le alture esistono e sono pur sempre ecosistemi significativi e spesso altamente suggestivi sul piano paesaggistico. Parliamo delle cosiddette serre, i rilievi di bassa collina che attraversano e innervano la penisola leccese, conosciute tecnicamente come murge salentine, estrema propaggine meridionale delle murge pugliesi.



Luoghi di grande fascino dove sono presenti borghi e cittadine fra i più interessanti del territorio provinciale. Sono due le dorsali principali, quella a est che inizia all'altezza di Caprarica Galugnano per finire quasi a Santa Maria di Leuca e quella a ovest che da Neviano arriva fino a Ugento.



Le altezze massime sono quelle del monte sant'Eleuterio a Parabita che con i suoi 196 metri sul livello del mare costituisce l'altitudine record per la provincia di Lecce.



L'altra zona elevata è quella interessata dalla Serra del Cianci che nel territorio di Alessano sfiora i 190 metri, precisamente nel territorio della frazione di Montesardo, il centro abitato più elevato di tutta la provincia.



Altri centri alti sono Casarano (175 metri dove sorge la zona industriale) e Gagliano del capo che raggiunge quota 180 metri nelle campagne che digradano verso il mare. Alta anche la serra di Specchia, con il bosco di Cardigliano di sopra che sfiora 170 metri.



Lungo la costa i punti più alti a ridosso del mare si trovano nel territorio di Santa Cesarea e Castro con il monte Mattia che domina il fronte mare dai suoi 135 metri. Anche Tiggiano con l'affaccio di Torre Nasparo si aggira attorno a quelle altezze. Insomma non solo pianura, ma collina per vacanze più fresche e rilassanti e soprattutto per guardare il mondo dall'alto verso il basso.