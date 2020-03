«Ti prometto che mi realizzerò», la lettera di Jacopo al papà morto di Leucemia

«Sei sempre stato per me un uomo, il mio migliore amico ma soprattutto un vero Papà. Mi hai insegnato tanto in questi anni… Mi hai insegnato ad amare, ad andare sempre avanti nonostante le difficoltà incontrate nel corso di tutta la vita e soprattutto a saper rialzarsi sempre. In questi momenti ci sarebbe poco da dire, ma per te è diverso».

Jacopo ha provato con tutte le sue forze a salvare il suo papa dalla terribile malattia, da quel male oscuro che si chiama leucemia. Appena compiuti i 18 anni si era recato al Centro Immunotrasfusionale dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce per donare il midollo osseo per Lele. Un papà, certo. Ma soprattutto un uomo buono, un lavoratore, un esempio per la sua famiglia con la dignità e la forza di combattere che avevano contraddistinto i suoi giorni di lotta alla sofferenza.

Aveva provato la strada del trapianto, Lele. Ma c’era stato il rigetto. Jacopo era ritornato 5 mesi dopo in Ospedale per donare i linfociti. Un gesto bellissimo quello del ragazzo che aveva reso orgogliosa la sua famiglia che aveva voluto condividere con noi questa storia per lanciare un messaggio, un messaggio civico oltre che d’amore.

Poi tante traversie. Fino a quando qualche giorno fa, Lele non ce l’ha fatta.

«Mi hai insegnato a lottare – ha scritto Jacopo nel suo saluto al papà – perché gli uomini veri non smetteranno mai di farlo, e so che tu continuerai a lottare qui affianco a me, proprio per come abbiamo fatto tutti insieme nel corso di questi ultimi 15 mesi. Ci abbiamo provato, insieme, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Io ci ho provato 2 volte, la prima il 16 aprile donandoti il mio midollo, la seconda il 16 ottobre donandoti i linfociti. Nulla è servito, ma ti posso dire che sono fiero di averci provato e che nonostante sia andata a finire così, è stato bello combattere insieme, giorno dopo giorno… perché si sa, per il padre si farebbe di tutto! Ti prometto che mi realizzerò, e ti prometto soprattutto che farò di tutto per realizzare i tuoi sogni. Grazie per tutto ciò che sei stato per me e ciò che sempre sarai! Per sempre con me, mi mancherai Pà! ❤️»

Non ce l’ha fatta Lele. La leucemia è stata un nemico vigliacco. Ma la forza di questa famiglia dimostra quanto l’amore e l’esempio siano più forti di tutto. La forza con cui portano avanti il loro progetto di famiglia è insuperabile e le lacrime di questi giorni renderanno il loro giardino ancora più rigoglioso.