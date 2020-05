Lido Conchiglie senza acqua il 12 e 13 maggio, Aqp raccomada: “Razionalizzare i consumi”

Iniziata la fase 2 dell’emergenza coronavirus riaprono i cantieri, anche quelli di Acquedotto Pugliese. Ieri la notizia del riavvia dei lavori del depuratore di Novoli e oggi quelli inerenti le ordinarie opere di manutenzione nei comuni del salento.

A tal proposito, possibili disagi si potrebbero verificare nell’abitato di Lido Conchiglie frazione dei Comuni di Sannicola e Gallipoli.

Acquedotto Pugliese, infatti, sta effettuando una serie di interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato della frazione e i lavori riguarderanno l’installazione di nuove opere.

Per consentire l’esecuzione, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica: il 12 maggio 2020 sull’intero abitato di dalle ore 8.00 alle ore 16.00, mentre, il 13 maggio 2020, su via Cristoforo Colombo (nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e Giovanni da Verrazzano) e su via Nazario Sauro dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

I disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

L’Ente di “Via Cognetti”, raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per maggiori informazioni si potranno contattare il numero verde 800.735.735; consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); oppure collegarsi ai profili social Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.