Nuovo procuratore generale di Lecce. C’è il voto all’unanimità del Csm

Ludovico Vaccaro è il nuovo Procuratore Generale di Lecce. Vaccaro, 64 anni, a partire dal 2017, ha rivestito lo stesso incarico a Foggia.

E ieri mattina, è stato votato dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, all’unanimità, nuovo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, con competenze anche su Brindisi e Taranto.

Nell’ottobre scorso, va detto, la quinta commissione del Csm lo aveva indicato, all’unanimità, per l’incarico di procuratore generale di Lecce, vacante da quest’estate, dopo che Antonio Maruccia ha terminato il mandato per poi diventare presidente della commissione esaminatrice del concorso in magistratura.

Ludovico Vaccaro, ha esercitato, nel corso della sua lunga carriera di magistrato, funzioni direttive requirenti di primo grado, presso le Procure di Larino e Foggia, con lusinghieri risultati. Quanto, in particolare, alla direzione dell’Ufficio foggiano, si legge nel parere del Csm: “i dati statistici relativi all’andamento dei flussi di lavoro, costituiscono dimostrazione obiettiva delle capacità dirigenziali del candidato il quale, in breve tempo, ha sensibilmente ridotto l’arretrato dell’Ufficio, contestualmente smaltito le sopravvenienze nonché contratto la durata media delle indagini e i tempi di definizione dei procedimenti.

Erano otto le domande presentate per la Procura generale salentina. Nell’elenco compariva anche Leonardo Leone De Castris, ex procuratore capo a Lecce, che da gennaio dello scorso anno si è insediato a Bari, come procuratore generale.