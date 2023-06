Gli abitanti della marina di Torre Chianca contro il Comune di Lecce: ‘ Trattati come cittadini di Serie…Z’

“Noi non siamo cittadini di Serie Z. Ormai è del tutto evidente che l’Amministrazione Comunale di Lecce con le sue iniziative distingue cittadini di Serie A (quelli che vivono nel centro), cittadini di Serie B (quelli che vivono nelle periferie) e cittadini di Serie…Z (quelli che vivono nelle marine)”. Parole dure in una manifestazione in Piazza Sant’Oronzo contro la Giunta Salvemini quelle dei cittadini di Torre Chianca, una delle belle marine dei leccesi che da tempo, troppo tempo ormai, lamentano carenze di ogni tipo di servizi.

“Basta parole, servono riqualificazioni con infrastrutture e servizi”, urlano a gran voce, scandendo cori sulle inefficienze di cui sono vittime.

‘Siamo stanchi delle tante inadempienze dell’Amministrazione Comunale – scrivono i manifestanti in un comunicato stampa-. Lottiamo da anni per i nostri diritti: diritti basici, inalienabili, diritti Costituzionali a tutela del territorio e soprattutto a tutela delle persone che in questo territorio vivono tutto l’anno’.

Sono decenni che si sente parlare della riqualificazione delle marine del capoluogo. Da tempo immemorabile si lancia lo slogan di ‘Lecce Lido‘ oppure di ‘Riviera di Lecce‘, salvo accorgersi una volta giunti sul posto che i disservizi coprono e ricoprono i servizi

L’elenco dei disservizi

L’elenco delle inadempienze è lungo:

• Infrastrutture rete fognaria

• Decoro urbano

• Disinfestazioni

• Pulizia Canali di bonifica

• Manutenzione del verde

• Le manutenzioni delle Aree attrezzate per bambini

• Pulizia spiagge e strade

• Sicurezza stradale

‘Stiamo programmando quest’anno tante manifestazioni – afferma Daniele Biasco, presidente dell’Associazione Marina di Torre Chianca -. Ci faremo ascoltare, la nostra Associazione non si fermerà. Lo faremo in questo periodo ancor di più, nelle giornate di festa più calde nella nostra marina, ma ritorneremo ancora sotto palazzo Carafa in piazza s Oronzo. Viviamo tutto l’anno nei disagi ma in questo periodo l’abbandono, il degrado, l’assenza totale di servizi aumentano a dismisura, poiché la bella Torre Chianca accoglie migliaia e migliaia di villeggianti, turisti, pendolari’.