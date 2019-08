Torre Chianca e il suo specchio caraibico, dal Bacino alla Torre…tramontana permettendo

In questi giorni abbiamo raccontato i problemi di Torre Chianca, le tante situazioni di incuria e degrado che offendono residenti e turisti. Abbiamo parlato dei continui lavori che rendono impossibili i parcheggi e delle spiagge libere spesso invase dalla plastica e dalle lacrime di sirena.

Guai a pensare, però, che la marina leccese sia solo questo. Torre Chianca è un posto bellissimo in cui trascorrere le proprie vacanze se non ci si vuole o non ci si può allontanare dal capoluogo. Le spiagge a misura di bambini e di famiglie sono la scelta preferita di chi non può frequentare gli scogli.

Certo, è difficile che il vento di tramontana lasci addormentare il tratto di mare compreso tra Frigole e Torre Chianca. Tuttavia nelle giornate di quiete, la temperatura-colore dell’acqua di questa nota località balneare non ha timori a competere con altre perle del turismo pugliese.

L’acqua che vediamo è cristallina, quasi da bere, di sicuro provocante. Irresistibile, quasi fosse il Mar dei Caraibi. Invita ad immergerti questo mare, l’Adriatico vero, lì dove comincia il Canale d’Otranto.

Centro attrezzato per la villeggiatura estiva, Torre Chianca è il luogo ideale per gli amanti della vacanza al mare.

Ben collegata alla città capoluogo e servita a livello stradale dalla provinciale litoranea, la marina leccese si pone esattamente al centro dell’asse costiero di competenza del Comune di Lecce.

Tra i luoghi più ricercati il noto Bacino e qualche chilometro più a nord il noto Bosco di Rauccio. L’arenile arriva fino alla famosa torre costiera.

L’Associazione Marina di Torre Chianca promuove una serie di eventi per animare l’estate al mare e con la sua attività dà voce ai cittadini e alle loro richieste.