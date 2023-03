Marzo mese dedicato alla salute della donna. Tutti gli appuntamenti per screening gratuiti e vaccinazione antiHpv

Incontri informativi itineranti sugli screening oncologici e open day per vaccinazione anti papillomavirus e screening del tumore della cervice uterina: è in continuo aggiornamento il calendario degli appuntamenti organizzati da Asl Lecce per il mese di marzo dedicati alla salute della donna.

Gli appuntamenti

Si parte il 5 marzo da Squinzano, dalle 10 alle 12, in Piazza San Nicola con vaccinazione anti-Hpv nel camper-ambulatorio medico mobile. A seguire il 7 marzo a Nardò dalle 10 alle 12 nel Consultorio familiare (via XXV Luglio) con screening del tumore della cervice uterina e vaccinazione antiHpv; l’8 marzo a Copertino dalle 9 alle 13 nel Consultorio familiare (Via Partigiani d’Italia) con screening del tumore della cervice uterina e vaccinazione antiHpv; il 9 marzo a Martano nel Consultorio familiare (Via Fratelli Cervi) dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 con screening del tumore della cervice uterina e vaccinazione antiHpv;

il 10 marzo a Gallipoli nel Consultorio familiare del Distretto Socio sanitario (Lungomare Marconi) dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 con screening del tumore della cervice uterina e vaccinazione antiHpv; il 12 marzo a Campi salentina dalle 10 alle 12 in Piazza Libertà con punto informativo nel camper-ambulatorio medico mobile.

Le attività nascono dalla collaborazione tra Dipartimento di Prevenzione e UOSVD Screening oncologici.

“Torniamo nelle Piazze e nei Consultori con screening gratuiti del tumore della cervice uterina e con le vaccinazioni anti-papillomavirus ad accesso libero. Abbiamo costruito una fitta agenda di incontri itineranti per raggiungere i cittadini direttamente nei luoghi di vita e ricordare loro che la prevenzione favorisce la diagnosi precoce, riduce la mortalità e nel contempo aumenta le possibilità di cura e di guarigione. Ci auguriamo, come è già accaduto, una buona adesione e larga risposta da parte dei cittadini” ha dichiarato il Direttore generale di “Via Miglietta” Stefano Rossi.

Sarà comunicato, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nei prossimi giorni il calendario degli appuntamenti itineranti di screening e vaccinazione in programma dal 13 al 31 marzo 2023.

L’accesso è libero. La vaccinazione anti-HPV open day è prevista per le donne dagli 11 ai 34 anni e per gli uomini dagli 11 ai 20 anni.

Per informazioni sul programma di screening è possibile chiamare il numero verde 800.894.594, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì o scrivere a [email protected].

Responsabile della UOSVD Screening oncologici è Elisabetta De Matteis.