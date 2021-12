Tutti gli strumenti per la ripresa economica nel meeting annuale di Federaziende

Tutto pronto per l’ottava edizione del Meeting annuale di Federaziende che metterà al centro di un vero e proprio focus il rilancio dell’economia salentina dopo i difficili anni della pandemia. Istituzioni, imprese e mondo delle professioni discuteranno sulla vera e propria ‘batteria‘ di strumenti a disposizione che, se ben utilizzati, possono essere davvero il volano di rinascita di un tessuto imprenditoriale e commerciale che era già in affanno prima del Covid 19 e che adesso può trovare strade nuove e prestazioni performanti.

‘Gli strumenti per la ripresa post-covid: Cat- Cofidi, #PugliaCommercio“, questo il titolo dell’evento che si svolgerà il 14 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso l’Hilton Garden Inn di Lecce (Sala Carlo V).

In queste settimane Federaziende ha presentato tutti gli strumenti economici che la Regione Puglia mette a disposizione delle imprese (tra i quali il Microprestito e Custodiamo Le Imprese), ma che per arrivare ai destinatari finali hanno bisogno di professionisti della consulenza. Già, perchè non c’è solo il Pnrr sul piatto della ripresa, ma una serie di fondi che l’Unione Europea, tramite la Regione Puglia, mette a disposizione affinchè si irrori il tessuto commerciale e imprenditoriale dei territori, per trasformare l’affanno dei mesi passati in un respiro a largo raggio.

Nell’incontro si parlerà, quindi, degli strumenti operativi messi in campo dal Cat e dal Cofidi di Federaziende per supportare le imprese. Sarà presentato anche l’ambizioso progetto #pugliacommercio. Federaziende, infatti, ha ideato un nuovo modello operativo di commercio elettronico che vedrà lavorare insieme imprese, consulenti, dottori commercialisti e organizzazioni datoriali. Il tutto sarà reso fattibile grazie a un moderno sistema informatico realizzato in più di otto mesi di duro lavoro.

Al convegno, coordinato da Angelo Bramato, Presidente Regionale Federaziende Commercio, saranno presenti:

Loredana Capone, Presidente del Consiglio della Regione Puglia;

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia;

Cosimo Borraccino, Consigliere particolare del Presidente Michele Emiliano;

Vincenzo Benisi, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Lecce;

Marco De Franco, presidente dei Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce;

Alessandro Miglietta, Presidente di Cofidi;

Simona Orlando, Presidente del CAT;

Gennaro Capoccia, Presidente onorario dell’Ebin, l’Ente Bilaterale Nazionale;

Simone Resinato, Responsabile del progetto #PugliaCommercio .

Padroni di casa della manifestazione, Eleno Mazzotta, Segretario Generale di Federaziende e Simona De Lumè, Presidente Nazionale della Confederazione.