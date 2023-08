Torre Vado, va in scena il “I Memorial Luigi Russo”

Si svolgerà domenica 20 agosto, a partire dalle ore 22.00, presso l’area a servizi di Torre Vado, Marina di Morciano di Leuca il 1° Memorial Luigi Russo, in onore del giornalista e sociologo salentino scomparso prematuramente nel 2019, già presidente del Csv Salento e conduttore di Mondoradio di due storiche trasmissioni di inchiesta e denuncia, “Caffè al Limone” e “Fatti & Opinioni”.

Durante la serata verrà trasmesso il documentario “La Restanza“.

Diretto da Alessandra Coppola, è un racconto di trasformazione e fiducia nelle proprie risorse.

La trama

Siamo in Puglia, nel Salento e un gruppo di amici che non vuole arrendersi alle difficoltà e agli ostacoli del piccolo centro in cui vivono, Castiglione d’Otranto, decide di reagire ai problemi di disoccupazione e sfruttamento del territorio, cercando di salvare la propria terra. Saranno presenti la regista Alessandra Coppola e la dott.ssa Serenella Pascali.

L’evento rientra nella rassegna Estate D’Amare 2023 del Comune di Morciano di Leuca.