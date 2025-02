Dopo Tricase e Ugento, anche a Ruffano attivata la Mensa Comunitaria

Dopo Tricase e Ugento, anche a Ruffano, presso la “Città della Domenica“, sarà attivata una Mensa comunitaria, realizzata dalla Parrocchia “Natività Beata Maria Vergine”, con l’ausilio del Gal Capo di Leuca e della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca attraverso la Caritas Diocesana.

Un progetto fortemente desiderato da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca e realizzato grazie all’impegno del Parroco, Don Nino Santoro, per rispondere concretamente alla crescente richiesta di aiuto che proviene dai più bisognosi.

Nella serata di Mercoledì 12 Febbraioo, alle ore 18.00, presso la “Città della Domenica”, sita presso Masseria Mariglia in Via S. Giovanni Bosco, 10, si svolgerà la cerimonia di benedizione della mensa, dopo un incontro pubblico, introdotto e moderato dalla giornalista Luana Prontera, che prevede, dopo i saluti di Antonio Ciriolo, Presidente GAL Capo di Leuca, di Don Nino Santoro, Parroco della “Natività Beata Maria Vergine” di Ruffano e di Don Lucio Ciardo, Direttore della Caritas diocesana, la presentazione del libro, dedicato alla figura del Vescovo Tonino Bello: “Vi voglio bene”, a cura di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, che dialogherà con Paolo Vincenti della “Società Storia Patria per la Puglia”.

Gli elettrodomestici per ammodernare e completare la cucina della mensa comunitaria sono stati acquistati con un contributo a fondo perduto del GAL Capo di Leuca, nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Azione 3. Servizi per la popolazione rurale nel Capo di Leuca – Bando Intervento 3.2. “Mense Collettive” – Piano di Azione Locale “il Capo di Leuca e le Serre Salentine”.

Grazie al Bando pubblicato dal GAL Capo di Leuca, sono state acquistati degli elettrodomestici per grandi capienze e tecnologicamente più avanzati, con l’obiettivo di completare la cucina della mensa e renderla ancora più funzionale, installando una nuova cappa a parete con motore incorporato, un lavello, un armadio con 4 ripiani, un tavolo, un’affettatrice, un armadio refrigeratore, un armadio congelatore, un cuoci pasta e una friggitrice a gas.

La realizzazione della mensa “Città della Domenica”, oltre alla Parrocchia “Natività Beata Maria Vergine”, ha visto la partecipazione di altri due soggetti partner: l’Associazione di Promozione Sociale – ETS “Made in SOAP” di Ruffano e l’Azienda Agricola “Borrello Claudia” di Salve.