Il mercato settimanale di Sant’Isidoro trasloca e si sposta in Via Leuca

A partire da domenica 6 aprile il mercato settimanale di Sant’Isidoro si terrà in via sperimentale nell’area parcheggio di via Leuca.

Lo spostamento del mercato dall’area Jolly Mare alla nuova area, così come individuata, si è reso necessario per poter procedere al completamento degli interventi di rigenerazione urbana in corso nella marina e quindi lo svolgimento dell’attività mercatale in piena sicurezza, sia per gli operatori che per i clienti.

Gli operatori titolari di regolare autorizzazione saranno esonerati per il periodo della sperimentazione dal pagamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico comunale.

Tutti gli uffici comunali interessati stanno provvedendo ai provvedimenti relativi, compreso quello di pulizia e di manutenzione del verde nell’area di destinazione del mercato.

“La soluzione di via Leuca – spiega il consigliere delegato al Commercio e alle Attività Produttive Lelè Manieri – ci consente di completare l’intervento di rigenerazione urbana nella zona del mercato e di garantire agli operatori lo svolgimento dell’attività. In un’area non lontana da quella dove si è svolta sino ad oggi. Siamo convinti che in questo modo possiamo contemperare le esigenze e gli interessi di tutti”.