Olio d’oliva e tradizione al frantoio ipogeo, Uggiano La Chiesa organizza “Merenda nell’Oliveta”

Parte domenica 13 giugno la prima edizione di “Merenda nell’Oliveta”, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale di Uggiano La Chiesa. L’appuntamento è previsto per le ore 17:00 al frantoio ipogeo di Mulino a vento ed è in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio e Proloco Uggiano e Casamassella.

Durante l’evento, sarà proiettato il documentario “Dei nachiri e dei mercanti” realizzato dai registi Edoardo Winspeare e Corrado Punzi. Per i più piccoli, invece, ci sarà un laboratorio di intreccio dell’ulivo. Non mancherà, inoltre, una degustazione di olio evo prodotto dalla cooperativa San Gaetano su prodotti da forno dei panifici Merico e Corvaglia e dell’azienda alimentare Vigne Vecchie food. L’animazione sarà a cura di Oikos sostenibile.

“In un momento così difficile per l’olivicoltura salentina – spiega il sindaco Andrea De Paola – questa iniziativa è un segnale di speranza. Una passeggiata tra gli ulivi secolari anche se feriti dalla Xylella, visiteremo lo splendido frantoio ipogeo e sentiremo i profumi ed i sapori di un tempo”. L’assessore Stefania Chiatante dichiara: “vi aspettiamo per degustare insieme del buon olio e dell’ottimo pane, in una cornice ricca di storia e leggende per riscoprire un patrimonio millenario, Iniziative come queste rappresentano un modo per tutelare l’ambiente, un’occasione di speranza e di riscoperta della bellezza di luoghi meno conosciuti”.

Prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per prenotare, scrivere all’indirizzo email info@comuneuggianolachiesa.it