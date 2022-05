Crypto trading: dalle piattaforme migliori del momento alle criptovalute da tenere d’occhio

Le criptovalute sono sicuramente uno degli ambiti di investimento più interessanti del momento. Nel corso del 2021 il capitale investito su questi asset di ultima generazione ha superato un valore complessivo superiore ai tremila miliardi di dollari e secondo molti analisti in questa seconda parte del 2022 potrebbe essere raggiunto un nuovo record al riguardo. Gli italiani stanno inoltre seguendo pienamente questo trend in atto, come dimostrato da tutte le indagini del settore.

Stando ai dati diffusi dal Corriere della Sera, nel 2021 il 18% degli italiani possedeva una criptovaluta o aveva effettuato un investimento attraverso questo asset. Oggi questo dato sembra inevitabilmente destinato a crescere, grazie alla maggiore eco mediatica che le valute virtuali riscuotono. Per questo motivo un numero sempre crescente di persone ricerca le principali piattaforme del momento per investire utilizzando le valute digitali e si interroga su quali di queste potrebbero rappresentare le migliori occasioni per i prossimi mesi.

Come scegliere una piattaforma per il crypto trading

Per chi è alla ricerca delle migliori piattaforme per crypto trading, oggi esistono delle alternative molto interessanti, ovvero diversi broker che offrono un’ampia gamma di servizi, abbinati ad un elevato grado di sicurezza. La scelta dell’intermediario da utilizzare deve essere sempre presa con molta attenzione, valutando le funzionalità offerte dai principali di questi e comparandole con le proprie esigenze.

Alcuni fattori utili da tenere in considerazione sono:

Garanzie internazionali .

. Funzionalità di gestione.

Ampiezza del catalogo.

Spread applicati .

. Deposito minimo.

Strumenti di formazione.

Strumenti di analisi tecnica.

Le garanzie internazionali in possesso di un broker, come ad esempio Fca, Cysec o Consob, permettono di disporre di un grado di sicurezza elevato, che di fatto può essere comparato a quello delle banche online e di evitare ogni possibile rischio di truffa. Le funzionalità di gestione sono poi molto importanti perché permettono spesso di ottenere dei vantaggi. Tra queste le principali sono lo “stop loss“, il “take a profit” (vendita automatica al raggiungimento di un valore prestabilito sia in negativo che in positivo) e il copy trading che permette di replicare le operazione fatte dai Popular Investor.

Un catalogo ampio è poi molto utile a chi investe in criptovalute perché permette di ottenere una maggiore libertà di scelta nella selezione delle criptovalute. Le migliori piattaforme di crypto trading, come ad esempio eToro, Capital.com, IQ Option e FP Markets, mettono inoltre a disposizione dei propri utilizzatori anche degli ottimi strumenti di analisi tecnica. Inoltre la conoscenza e la capacità di utilizzare queste funzionalità può essere incrementata attraverso corsi e webinar che i broker organizzano per i propri iscritti.

Criptovalute da tenere monitorate in questo periodo

La ricerca degli asset su cui investire non è mai semplice, soprattutto in materia di criptovalute. Queste sono per definizione soggette ad un grado di volatilità elevato, ovvero possono perdere o acquisire molto valore nel giro di poco tempo. Per questo motivo è importante sempre investire con cautela su questi asset, prendendo in considerazione sia le potenzialità che i rischi. Le crypto più conosciute e capitalizzate, Bitcoin ed Ethereum, continuano a rappresentare delle alternative di investimento molto interessanti.

Questo è dovuto al fatto che possono dare un maggior grado di stabilità al portafoglio di un investitore, rispetto alle monete virtuali emergenti, ma soprattutto alla possibile espansione del loro progetto. Secondo molti analisti Ethereum potrebbe infatti veder crescere il proprio volume di utilizzo complessivo, mentre il Bitcoin potrebbe sviluppare nel tempo una maggiore utilità come bene di rifugio, soprattutto in questo periodo particolarmente caratterizzato dalla presenza dell’inflazione.

Sono poi da prendere in considerazione altre crypto particolarmente interessanti. Una di queste è il Bat che secondo alcuni analisti potrebbe tornare nella fase finale del 2022 vicino ai suoi valori record o persino superarli. Resta sotto la lente d’ingrandimento anche Ape Coin, in quanto rappresenta una criptovaluta legata al mondo degli NFT che risulta oggi molto in espansione. Altre crypto che catturano una particolare attenzione in questo periodo sono: Storj, Filecoin e Shiba Inu. In generale però è sempre importante valutare i momenti di ingresso con l’analisi tecnica e prendere in considerazione i rischi d’investimento tipici del crypto trading.