Migranti sulla provinciale in bici al buio, Tommaso Prima li scorta in auto con il lampeggiante

Tommaso Prima lo conosciamo bene. Da sempre nel sociale, infatti, la sua associazione Pronto Soccorso dei Poveri opera a Lecce e dintorni, cercando di aiutare le persone più in difficoltà. La sua attenzione per gli ultimi non è cosa nuova sulle pagine del nostro giornale web e questa volta siamo noi a raccontare un episodio che lo vede protagonista.

Ogni sera, Tommaso Prima percorre la strada che porta dalla marina di Casalabate a Squinzano, una strada molto pericolosa come testimoniano i numerosi incidenti avvenuti. Ogni sera, quando la visibilità su strada è fortemente ridotta, sono tanti i migranti in bicicletta che tornano dal lavoro, dichiarato o non dichiarato, verso la loro abitazione. Niente luci né giubbotti catarifrangenti per farsi subito notare dagli automobilisti. Ogni sera, dunque, Tommaso Prima li scorta in auto: grazie ad un lampeggiante, infatti, il Presidente di Pronto Soccorso dei Poveri segnala la presenza dei migranti in bicicletta, scongiurando eventuali pericoli fino al loro arrivo a casa.

È così che grazie a Tommaso Prima gli “invisibili” alla società diventano visibili, non rischiando la vita inutilmente. Grazie a questo intervento, inoltre, la strada diventa più sicura anche per tutti gli automobilisti che la percorrono. Già qualche settimana fa, l’associazione Pronto Soccorso dei Poveri aveva chiesto più sicurezza su quella strada.