Monumenta, arte in cantiere a Galatone. Un dialogo tra scultura e architettura

Galatone si è trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto, ospitando l’installazione della scultura “Donna” di Costantino Nivola nell’ambito della mostra diffusa “Monumenta – Arte in cantiere“. Quest’iniziativa ambiziosa, curata da Roberta Semeraro, mira a creare un dialogo inedito tra le opere di sei grandi maestri del Novecento italiano e i luoghi simbolo del patrimonio artistico pugliese, attualmente interessati da importanti restauri.

Un abbraccio di marmo nella piazza principale

La piazza del Santuario del SS. Crocifisso, cuore pulsante di Galatone, accoglie ora la maestosa figura femminile di Nivola. La scelta di questa location non è casuale: l’opera, con il suo ampio mantello che avvolge la figura, sembra voler proteggere e abbracciare il Santuario, proprio come la Vergine Maria protegge i suoi fedeli.

L’opera che sarà ospitata nella nostra piazza principale, sino al 3 febbraio 2025, dialogherà con l’intervento di restauro delle superfici decorate interne del Santuario del SS. Crocifisso finanziato per €. 500.000.

Un’opera che parla

“Donna” è più di una semplice scultura. È un’opera che evoca la storia, la cultura e la spiritualità del luogo. La figura femminile, dalle linee essenziali e dal forte impatto visivo, richiama l’iconografia della madre nuragica, un omaggio alle origini sarde dell’artista e un ponte ideale tra passato e presente. Inoltre, la scelta del marmo di Carrara, materiale nobile e duraturo, sottolinea la volontà di creare un’opera destinata a durare nel tempo e a diventare parte integrante del paesaggio urbano.

Un progetto che unisce

“Monumenta” è un progetto che va oltre la semplice esposizione di opere d’arte. È un’occasione per riflettere sul valore del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, sulla necessità di preservarlo e valorizzarlo. Ma è anche un’opportunità per creare un legame più profondo tra arte e comunità, per far sì che l’arte diventi un elemento vivo e dinamico della vita quotidiana.

Un’esperienza unica

Visitare Galatone in questo periodo significa immergersi in un’atmosfera unica, dove arte e storia si intrecciano in modo sorprendente. La scultura di Nivola, dialogando con l’architettura del Santuario, crea un’esperienza sensoriale indimenticabile, invitandoci a riflettere sulla bellezza, sulla fragilità e sulla forza della nostra eredità culturale.