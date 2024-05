Nardò omaggia i Caduti di Nassiriya con la scultura di Daniele Dell’Angelo Custode

Giovedì 30 maggio, alle ore 10.30, in Corso Galliano a Nardò, si terrà la cerimonia di inaugurazione della scultura monumentale di Daniele dell’Angelo Custode, dedicata ai Caduti di Nassiriya. L’opera, commissionata dall’Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione di Nardò “V.B. Salvo D’Acquisto” e sostenuta dalla famiglia Barbetta, vuole commemorare i 19 italiani – 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili – che persero la vita nell’attentato terroristico del 12 novembre 2003 a Nassiriya, in Iraq.

La scultura, in corten e acciaio, di grandi dimensioni (cm 344 x 200 x 200), si compone di un unico volume tridimensionale a forma di lettera U sulla cui estensione spiccano 19 stelle di acciaio, ciascuna apposta in memoria delle vittime dell’attentato kamikaze.

“Il risultato – come sottolinea la storica dell’arte Maria Agostinacchio– è un monumento fedele al precipuo e triplice significato etimologico, ovvero eretto per ricordare ma al tempo stesso commemorare e infine consegnare ad imperitura memoria il tragico attentato, episodio indelebile nella storia dell’Arma dei Carabinieri e nella memoria della società civile”.

Il monumento, che ricorda nella foggia stilizzata il cordellino d’onore degli aiutanti di campo, si slancia verso l’alto con vigore e solidità, simbolo dell’azione meritoria e valorosa dei militari in missione. Tra le due sommità si apre uno spazio di cielo, ad indicare la fiducia e il riconoscimento tante volte riscontrato nelle popolazioni che hanno incontrato gli Italiani durante le missioni di pace.

La U realizzata in corten rimanda al segno matematico dell’unione degli insiemi, in cui i due bracci, di diverse misure, scaturiti dalla stessa base, dialogano in un contatto eterno tra chi ha perso la vita e chi con determinazione e senso indefesso del dovere ha continuato la missione in quella terra lontana. Sulla base scabra e opaca del corten brillano le stelle in acciaio lucente come i distintivi di grado appuntati sulle spalline delle uniformi militari.

L’opera è stata donata alla città di Nardò dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Nardò a futura memoria.

Alla cerimonia, che inizierà alle ore 10.30, sono invitati tutti i cittadini e le massime cariche militari, religiose e politiche.

Un’occasione importante per ricordare i Caduti di Nassiriya e per riflettere sul valore della pace e del sacrificio.