Addio a Salvatore Valentino, fu l’anima dello Snals di Lecce. Oggi i funerali a Nardò

Si terranno nella giornata di oggi presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Nardò, alle ore 17.30, i funerali di Salvatore Valentino, per tantissimi anni punto di riferimento del sindacalismo scolastico nella provincia di Lecce e non solo. Conosciuto da tutti semplicemente come Totò, Valentino ha ricoperto negli anni il ruolo di segretario provinciale dello Snals di Lecce prima di essere chiamato a svolgere ruoli dirigenziali nello stesso sindacato a livello nazionale.

Valentino lascia l’eredità di un grande impegno nel mondo della tutela e della difesa dei diritti degli insegnati e degli operatori scolastici in generale, in anni in cui la presenza del sindacato nelle trattative su tutti i tavoli del lavoro era determinante. Sono in tanti a ricordarne non solo l’indiscussa competenza ma anche la disponibilità che non si riduceva soltanto al mero ascolto ma si trasformava in operatività concreta al servizio della categoria.

La passione sindacale era stata ‘ereditata’ dalla figlia Maria Rosaria, attuale segretario provinciale dello Snals di Lecce a cui vanno le condoglianze della redazione di Leccenews24.it