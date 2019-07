Perché il gioco online è più sicuro di quello tradizionale?

La grande differenza tra gioco online e gioco tradizionale è in realtà legata quasi unicamente alle maggiori restrizioni cui sono sottoposti i portali dedicati al gioco online rispetto alle limitazioni previste per le sale reali. I vantaggi, come spesso accade, vanno bilanciati però con la velocità di gioco e la semplicità di utilizzo, tutti fattori che rendono più appetibile il gioco online rispetto a quello tradizionale. Se da un lato le modalità di gioco tradizionali favoriscono ritmi sensibilmente più lenti, dall’altro i limiti imposti al gioco online lo rendono più sicuro.

Per giocare in una semplice sala tradizionale dovremmo infatti recarci fisicamente sul posto mentre con il gioco online abbiamo la possibilità di giocare alle slot machine, scommettere su una partita di calcio o fare una partita a blackjack in qualsiasi momento della giornata, magari anche mentre raggiungiamo l’ufficio in metro.

I fattori che determinano la sicurezza del gioco online

Eppure a fare da contrappeso ci sono un’altra marea di fattori che farebbero deporre totalmente in favore del gioco online. Innanzitutto va considerato che l’iter per ottenere la licenza AAMS, l’unica che abilita alla certificazione di piattaforma di giochi online, è tutt’altro che semplice. I portali legali sono infatti garantiti AAMS tramite l’apposizione del bollino normalmente in basso sul portale. Questo è un primo elemento di garanzia da non sottovalutare. Il secondo è legato ai limiti giornalieri: molto spesso gli operatori online fissano dei limiti alle puntate giornaliere che, in qualche modo, bilanciano proprio il rischio di spendere cifre elevate.

L’altro enorme vantaggio è legato alla possibilità di giocare con moneta virtuale: i portali di gioco online, infatti, mettono a disposizione la moneta “finta” che, se da un lato non ci garantisce alcuna possibilità di vincita, dall’altro ci consente di testare il sistema e di giocare in qualsiasi momento della giornata anche senza investire un solo euro.

Infine, da non sottovalutare l’importanza dei sistemi di sicurezza dei siti di gioco online. E quando si parla di sicurezza inevitabilmente pensiamo alla tutela dei nostri conti correnti o dei nostri conti virtuali. Normalmente il criterio alla base di un qualsiasi portale dedicato al gioco è legato alla possibilità di collegare il proprio conto o la propria carta al conto gioco. I siti di gioco online richiedono spesso un’autorizzazione esplicita per la ricarica del conto gioco e, soprattutto, non attingono direttamente al conto corrente, alla carta di credito o al conto PayPal se non per il tramite di una ricarica del conto gioco che, sebbene dipenda appunto da un versamento e quindi da denaro reale, necessita di una scelta consapevole del giocatore.