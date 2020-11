MotoClub Salentum Terrae – Lecce: cresce la squadra di MotorTerapia e Babbo Natale scalda i motori…

La bontà torna a far rumore. Il rumore sarà quello del suono dei motori di auto e moto del team di MotorTerapia. Splendide moto e macchine da corsa correranno per conto di Babbo Natale per portare il sorriso laddove c’è sofferenza, l’allegria dove c’è tristezza, la gioia di vivere dove aleggia sconforto.

Anche quest’anno, infatti, l’iniziativa MotorTerapia firmata MotoClub Salentum Terrae non si fermerà: certo, non si correrà sull’asfalto di una pista ma sarà comunque una bella gara.

A vincere saranno la generosità e la solidarietà di tante aziende e degli imprenditori locali che malgrado le difficoltà di questo momento storico hanno aderito all’invito del presidente del MCST, Francesco Perulli, per supportare e collaborare al progetto solidale dedicato a bambini e ragazzi speciali costretti a misurarsi con mostri grandi e cattivi o con continue difficoltà.

MotorTerapia – Natale Duemilaventi

Con lo spirito che contraddistingue il MotoClub Salentum Terrae, quest’anno il Natale si illuminerà, dunque, di bellezza e di bontà. L’anno che sta per concludersi, se è stato difficile per tanti di noi, ancor più lo è stato per i ragazzi e i bambini affetti da malattie o costretti a convivere con disabilità. A loro, da sempre, si rivolgono alcune delle attività di questi motociclisti ‘dal cuore grande’.

MotorTerapia, il progetto del MotoClub Salentum Terrae negli ultimi tre anni ha portato in pista i ragazzi e i bambini con disabilità motorie e cognitive facendoli diventare navigatori speciali.

Anche in quest’anno così difficile, il MotoClub Salentum Terrae vuole dimostrare vicinanza a questi ragazzi e ha ideato una consegna speciale per loro: a bordo di moto e auto sportive arriveranno presso le loro case i regali di Babbo Natale.

I doni, grazie alla generosità di tante aziende del territorio salentino, riempiranno il sacco di Babbo Natale e il 12 e 13 dicembre 2020 saranno consegnati ai ragazzi che ne avranno fatto richiesta. Gli equipaggi consegneranno i gadget e i prodotti nel massimo rispetto delle norme anti-covid.

In pista anche le Porsche della NTC

Per la prima volta scenderà in pista con MotorTerapia anche una di quelle eccellenze di cui il Salento va orgoglioso: la Nardò Technical Center. Una collaborazione importante che sottolinea ancora una volta la grande sensibilità della NTC che sposa in pieno le iniziative che mostrano la vera anima del nostro territorio. Ed ecco che per i navigatori speciali nel 2020 arriverà l’emozionante suono dei motori Porsche.

Francesco Perulli, creatore di MotorTerapia, ha sottolineato in una dichiarazione: “Quest’anno abbiamo un team formidabile, la nostra famiglia si è allargata a nuovi sostenitori; sono persone straordinarie che contribuiranno a far andare a 1000 il motore di MotorTerapia. Siamo contenti per i navigatori speciali, per i quali siamo riusciti a creare una rete di Enti ed Aziende estremamente disponibili a fare bene nel sociale. Il periodo non è semplice per nessuno, ma ci ha trasmesso la grinta necessaria per augurare un Sereno Natale a chi è ancora più difficile”.

La partenza da un luogo simbolo di solidarietà

La partenza degli equipaggi sarà particolarmente suggestiva: lo start sarà dal Convento dei Frati Minori di Lecce, importante riferimento religioso e solidale per la comunità leccese.

Babbo Natale raggiungerà i navigatori speciali che riceveranno in regalo gadget tecnici, prodotti alimentari o per la cura e il benessere della pelle.

Tra le varie tappe, non poteva mancare la sosta al reparto di Oncologia Pediatrica di Lecce per la consueta consegna dei doni.

Altro pit-stop presso la bellissima torre del giardino costiero di Torre Suda. La tappa qui sarà organizzata in collaborazione con l’Agenzia Aci di Racale di Massimiliano Rizzo.

N&B Cosmetici e Martino.bio, nuovi sponsor

La presentazione dell’evento, soli pochi giorni fa con una videoconferenza ricca di contenuti, dinamica, aggregante ed emozionante. Sono intervenuti a Fra Paolo Quaranta, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Lecce, Antonio Gratis, Direttore Generale della Nardò Technical Center, Aurelio Filippi Filippi, Presidente ACI Lecce, Francesca Napolitano, Direttrice ACI Lecce, Mino costabile, Presidente FMI Puglia, Roberto Fatano, Amministratore di Interfrutta srl e Fatano 1880, Raffaele Faiulo, responsabile commerciale di Lecce del Caseificio Deliziosa di Noci, Mattia Esposito, di Privatassistenza di Lecce e il tenore Raffaele Pastore.

New entry tra gli sponsor l’azienda di Martano N&B, produttori di principi cosmetici green di alta gamma e l’azienda di Monteroni di Lecce, Martino.bio, produttori di melagrane e miele bio.

Sostengono il progetto di MotorTerapia anche Honda Mirto Moto, concessionario Honda per Lecce e Brindisi, MacchiaMoto di Lecce, Pasticceria Luca Capilungo di Lecce, Cantina Conti Zecca di Leverano, il Team Nervoso.