Scorrano si illumina di fede e tradizione: la Natività di luminarie De Cagna

Scorrano, piccolo gioiello del Salento, si prepara a vivere un Natale ancora più magico. La famiglia De Cagna, celebri luminaristi a livello internazionale, ha scelto proprio la sua terra d’origine per allestire una Natività che sia un omaggio alle proprie radici e un tributo al capostipite recentemente scomparso.

Un’opera d’arte sospesa tra passato e futuro

La suggestiva cerimonia di accensione della Natività è prevista per sabato 21 dicembre alle ore 19.00. Lo scenario scelto è particolarmente evocativo: uno spazio scenico sospeso tra le due location che ospitano il Presepe di Sabbia di Scorrano, la famosa Sand Nativity.

La scelta di via Pellegrini non è casuale. È qui, infatti, che tutto ebbe inizio, in quel luogo dove nacque il Cavaliere Cesario De Cagna e suo padre Giuseppe. Un’iniziativa che testimonia un profondo “senso di appartenenza” e un desiderio di riconnettersi alle proprie origini.

Le parole della famiglia De Cagna

“Ognuno di noi custodisce nel cuore quel luogo al quale sente di appartenere”, scrive la famiglia De Cagna. “La nascita è l’inizio di una straordinaria esperienza, e il luogo in cui nasciamo crea con essa un legame indissolubile. La mangiatoia, nella Natività, è il simbolo di questo legame, un luogo carico di significato che unisce il naturale al soprannaturale”.

Un’eredità che si tramanda

Con questa Natività, la famiglia De Cagna non solo arricchisce il patrimonio artistico di Scorrano, ma tramanda anche alle nuove generazioni l’amore per le tradizioni e la passione per un mestiere che ha fatto la storia della loro famiglia.

Un’occasione per riflettere

In un periodo dell’anno dedicato alla famiglia e alla spiritualità, l’opera dei De Cagna invita a riflettere sul significato profondo della nascita e sull’importanza di preservare le proprie radici.