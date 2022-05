“Joe Zampetti” raddoppia in provincia, dopo Lecce apre lo store di Maglie

Lo avevano dichiarato lo scorso 8 febbraio Matteo Valente e Domenico Gimeli, in occasione dell’apertura dello store di Lecce: “Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 20 punti vendita in Puglia entro la fine dell’anno e sono previste nuove aperture nei prossimi mesi, tra cui Maglie”.

Detto, fatto. Poco più di 24 ore e “Zoe Zampetti”, azienda dedicata al pet care del Gruppo Megamark di Trani, tra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna, aprirà a Maglie. È questa la seconda apertura in provincia dopo quella, ripetiamo, nella “Capitale del Barocco”.

Il punto vendita – quindicesimo in Puglia – si trova in Piazza De Donno 21, ha comportato un investimento di circa 200mila euro,

L’inaugurazione è prevista per la giornata di domani, venerdì 27 maggio, a partire dalle ore 18.00 27. Dopo il taglio del nastro, seguirà il party inaugurale i dj di Radio Ciccio Riccio, animazione per i bambini, un ritrattista per chiunque verrà in negozio con il proprio animale e inoltre ai primi cento clienti che sottoscriveranno le ‘fido card’ verrà regalata una bag in stoffa e simpatici gadget legati al mondo animale.

«La nuova apertura di Maglie – affermano Matteo Valente e Domenico Gimeli, a capo della catena Joe Zampetti – si inserisce nel solco degli obiettivi prefissati per il 2022. Con la pandemia e l’isolamento è aumentata anche la percentuale di persone che hanno scelto di vivere in compagnia di un animale, probabilmente per sopportare meglio un momento difficile e di solitudine; Joe Zampetti, grazie a una forte passione e a una crescente attenzione verso il mondo animale, vuole offrire a tutte queste persone prodotti sempre più ricercati e di qualità per i propri amici a quattro zampe».

Con un’area commerciale di circa 180 metri quadrati, il nuovo store offrirà un assortimento di 5.000 referenze e 180 marchi, tra prodotti food e non food per gli amici a quattro zampe.

Grazie alla collaborazione con diverse associazioni locali impegnate nella tutela di animali abbandonati, anche il punto vendita di Maglie, come gli altri negozi della catena, intraprenderà iniziative di solidarietà a favore di animali meno fortunati come le raccolte alimentare e momenti di formazione con i veterinari di zona.

La diversificazione del Gruppo Megamark – con circa 5.500 collaboratori e oltre 500 punti vendita a insegna Dok, A&O, Famila, Iperfamila e Sole365 in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria – nel settore dei prodotti per animali era iniziata dalla fine del 2016; oggi la realtà pugliese ha acquisito il 55% del capitale sociale di Bauzaar Srl (start-up impegnata nell’e-commerce di prodotti per animali domestici).